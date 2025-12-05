АМОРИМ разнес игру МЮ: «Мы не должны пропускать такое»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился своим мнением о ничейном результате с «Вест Хемом» (1:1) в рамках 14-го тура АПЛ.

«Мы обязаны были решать исход встречи в свою пользу, поскольку такой матч требовал победы. Мы прекрасно понимали необходимость держать оборону подальше от наших владений, однако Боуен получил длинную передачу и добился углового удара. Подобные мячи мы не должны пропускать.

В целом, считаю, что наша игра была далека от идеала. У нас были хорошие шансы, но мы упустили контроль над ходом матча на несколько минут в первой и во второй половине, особенно после того, как пропустили гол.

Было совершенно ясно, что мы должны были побеждать, и у Куньи был шанс окончательно закрыть вопрос о победителе».

О нереализованных моментах: «Это очень огорчает. Ты контролируешь ход игры, но в итоге не можешь одержать победу».

О замене Хеве в перерыве: «У него уже было предупреждение, а мы стремимся к максимально высокому прессингу, оставляя одного центрального защитника против форварда. В таких условиях любое нарушение правил может привести к удалению. Нам не хватало Эйдена при розыгрыше стандартов, поэтому в дальнейшем нам нужно действовать более расчетливо».

О возвращении Лисандро Мартинеса: «Приоритет – это победы в матчах. Безусловно, мы очень рады за него, но сейчас наша основная задача – это побеждать», – заключил Аморим.