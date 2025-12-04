Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер предложил Карпатам подписать украинского футболиста
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 23:22
Шахтер предложил Карпатам подписать украинского футболиста

Шведа предлагали львовскому клубу

Шахтер предложил Карпатам подписать украинского футболиста
ФК Шахтер. Марьян Швед

Донецкий «Шахтер» предлагал «Карпатам» подписать своего футболиста.

По информации источника, «горняки» уже неоднократно предлагали услуги украинского хавбека Марьяна Шведа, но львовский клуб отвечал отказом, поскольку не считал этого игрока тем, кто реально может быть полезен команде.

В этом сезоне Швед провел за «Шахтер» восемь матчей, но не смог отметиться результативными передачами.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Юрий Фербей прекратил сотрудничество с греческим «Олимпиакосом», где выступал в составе команды U-19. Одним из претендентов на игрока являются «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
