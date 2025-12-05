Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-нападающий сборной Англии раскритиковал Салаха
05 декабря 2025, 04:31
Хески выступил с критикой в адрес форварда Ливерпуля

Экс-нападающий сборной Англии раскритиковал Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмил Хески выступил с критикой в адрес форварда клуба Мохамеда Салаха, а также похвалил капитана команды Вирджила ван Дейка.

«Должен сказать, что после всех этих неудач «Ливерпуля» именно Вирджил ван Дейк регулярно общается с журналистами. И, как я уже говорил, капитан должен это делать, но и другие игроки также должны выходить и представлять клуб. Год назад Мохамед Салах не стеснялся говорить о своем положении и отсутствии нового контракта от клуба.

Салах высказывается, как правило, лишь когда его признают лучшим игроком встречи или когда речь идет о его новом соглашении. Хотелось бы, чтобы он продемонстрировал качества одного из лидеров, соответствуя статусу легенды «Ливерпуля». Не следует постоянно перекладывать всю ответственность на капитана», – цитирует Хески издание Sky Sports.

После четырнадцати матчей в текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» имеет в активе 22 балла и располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Лидирует в чемпионате «Арсенал» с 33 очками.

Мохамед Салах Ливерпуль Эмил Хески
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
