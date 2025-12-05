Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 1:1. Вылет из Лиги A. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора к Евро-2026 WU-17
Девичья сборная Украины WU-17 провела матч 3-го тура первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.
2 декабря в 12:00 в румынском городе Буфтя вничью сыграли Румыния WU-17 и Украина WU-17 (1:1).
Украинская команда, которой нужна была только победа, вышла вперед на 75-й минуте усилиями Карины Леспух.
Соперницы сравняли счет на 85-й минуте (1:1), и этот гол Ирис Кришан оказался ключевым для определения аутсайдера группы.
Итоговое положение: Швейцария (7 очков), Австрия (5), Румыния (2), Украина (1).
Сине-желтые выбыли в Лигу B и потеряв шансы сыграть на Евро-2026 WU-17.
Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации
Группа A6. 3-й тур, 2 декабря 2025, Буфтя (Румыния)
Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 1:1 (0:0)
Голы: Кришан, 85 – Леспух, 75
Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации
1-й тур, 26.11.2025
- 12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)
- 12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)
2-й тур, 29.11.2025
- 11:00. Австрия – Украина – 4:0 (Буфтя)
- 16:00. Швейцария – Румыния – 2:1 (Буфтя)
3-й тур, 02.12.2025
- 12:00. Румыния – Украина – 1:1 (Буфтя)
- 12:00. Швейцария – Австрия – 1:1 (Тунари)
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Видеозапись матча
