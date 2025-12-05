Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
05 декабря 2025, 02:59 | Обновлено 05 декабря 2025, 03:01
Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора к Евро-2026 WU-17

Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 1:1. Вылет из Лиги A. Видео голов и обзор
УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 провела матч 3-го тура первого раунда квалификации чемпионата Европы 2026 WU-17 по футболу.

2 декабря в 12:00 в румынском городе Буфтя вничью сыграли Румыния WU-17 и Украина WU-17 (1:1).

Украинская команда, которой нужна была только победа, вышла вперед на 75-й минуте усилиями Карины Леспух.

Соперницы сравняли счет на 85-й минуте (1:1), и этот гол Ирис Кришан оказался ключевым для определения аутсайдера группы.

Итоговое положение: Швейцария (7 очков), Австрия (5), Румыния (2), Украина (1).

Сине-желтые выбыли в Лигу B и потеряв шансы сыграть на Евро-2026 WU-17.

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

Группа A6. 3-й тур, 2 декабря 2025, Буфтя (Румыния)

Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 1:1 (0:0)

Голы: Кришан, 85 – Леспух, 75

Евро-2026 WU-17. Первый раунд квалификации

1-й тур, 26.11.2025

  • 12:00. Украина – Швейцария – 0:1 (Киажна)
  • 12:00. Австрия – Румыния – 0:0 (Буфтя)

2-й тур, 29.11.2025

  • 11:00. Австрия – Украина – 4:0 (Буфтя)
  • 16:00. Швейцария – Румыния – 2:1 (Буфтя)

3-й тур, 02.12.2025

  • 12:00. Румыния – Украина – 1:1 (Буфтя)
  • 12:00. Швейцария – Австрия – 1:1 (Тунари)

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Видеозапись матча

женская сборная Румынии по футболу женская сборная Украины по футболу U-17 видео голов и обзор чемпионат Европы по футболу WU-17 Румыния - Украина Людмила Лемешко
