  4. Хавбек ЛНЗ провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 05 декабря 2025, 03:48
35
0

Хавбек ЛНЗ провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины

Для Дениса Кузыка юбилейным стал поединок 14-го тура УПЛ против Кудровки

05 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 05 декабря 2025, 03:48
35
0
Хавбек ЛНЗ провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины
ФК ЛНЗ. Денис Кузык

Полузащитник ЛНЗ Денис Кузык провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Юбилейным для него стал матч 14-го тура УПЛ против Кудровки (1:0).

Эти 100 поединков Денис провел в составе пяти клубов: Черноморец – 14, Львов – 13, Колос – 4, Кривбасс – 55, ЛНЗ – 14.

На счету полузащитника – 8 голов в чемпионате Украины.

Дебютировал Кузык в УПЛ 25 июля 2021 года в составе Черноморца в гостевом матче против Десны (0:3).

Денис Кузык провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины

По теме:
Хавбек провел 50-й матч за Кривбасс. Юбилейной стала игра с Шахтером
Александр КЕМКИН: «Просто по приколу стал в ворота»
ЗАДЕРАКА: «5 ударов в створ? Неплохую реализацию показали против Шахтера»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кудровка ЛНЗ - Кудровка статистика Денис Кузык юбилей
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
