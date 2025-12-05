Хавбек ЛНЗ провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины
Для Дениса Кузыка юбилейным стал поединок 14-го тура УПЛ против Кудровки
Полузащитник ЛНЗ Денис Кузык провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Юбилейным для него стал матч 14-го тура УПЛ против Кудровки (1:0).
Эти 100 поединков Денис провел в составе пяти клубов: Черноморец – 14, Львов – 13, Колос – 4, Кривбасс – 55, ЛНЗ – 14.
На счету полузащитника – 8 голов в чемпионате Украины.
Дебютировал Кузык в УПЛ 25 июля 2021 года в составе Черноморца в гостевом матче против Десны (0:3).
Денис Кузык провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах Юрия Фербея заинтересованы также «Полесье», «Карпаты» и ЛНЗ
Рио Фердинанд может перейти на Fox в роли эксперта ЧМ-2026