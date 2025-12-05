Хавбек ЛНЗ провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины

Полузащитник ЛНЗ Денис Кузык провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Юбилейным для него стал матч 14-го тура УПЛ против Кудровки (1:0).

Эти 100 поединков Денис провел в составе пяти клубов: Черноморец – 14, Львов – 13, Колос – 4, Кривбасс – 55, ЛНЗ – 14.

На счету полузащитника – 8 голов в чемпионате Украины.

Дебютировал Кузык в УПЛ 25 июля 2021 года в составе Черноморца в гостевом матче против Десны (0:3).

Денис Кузык провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины