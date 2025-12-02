Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
ЛНЗ собирается быть активным
По информации журналиста и комментатор Виктора Вацко, ЛНЗ, уже договорившись о продаже Проспера Оба в Шахтер, готовится к активной трансферной зиме.
Менеджмент собирается усилить и оборону, и полузащиту, и линию атаки, а скауты активно изучают рынок Балканского региона, где черкасский клуб видит большие перспективы.
Сообщается, что у ЛНЗ есть финансовые возможности, чтобы быть одним из самых активных на трансферном рынке в УПЛ.
Команда по итогам 14 туров идет на второй позиции чемпионата Украины, уступая Шахтеру два очка.
