Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 13:18 | Обновлено 02 декабря 2025, 13:25
1581
5

Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть

ЛНЗ собирается быть активным

02 декабря 2025, 13:18 | Обновлено 02 декабря 2025, 13:25
1581
5 Comments
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
ФК ЛНЗ

По информации журналиста и комментатор Виктора Вацко, ЛНЗ, уже договорившись о продаже Проспера Оба в Шахтер, готовится к активной трансферной зиме.

Менеджмент собирается усилить и оборону, и полузащиту, и линию атаки, а скауты активно изучают рынок Балканского региона, где черкасский клуб видит большие перспективы.

Сообщается, что у ЛНЗ есть финансовые возможности, чтобы быть одним из самых активных на трансферном рынке в УПЛ.

Команда по итогам 14 туров идет на второй позиции чемпионата Украины, уступая Шахтеру два очка.

По теме:
Экс-форвард сборной Украины: «Динамо могло и тут опозориться. Беспомощные»
Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
Большой штраф для клуба УПЛ из-за фанов. Они обматерили судью
ЛНЗ Черкассы Виктор Вацко Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Футбол | 02 декабря 2025, 07:47 6
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья

Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Бокс | 01 декабря 2025, 14:23 10
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF намерен выйти на ринг против Деонтея Уайлдера

Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Футбол | 02.12.2025, 09:14
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Футбол | 01.12.2025, 16:03
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Эвертон планирует обменять Миколенко. Где продолжит карьеру украинец?
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Футбол | 02.12.2025, 11:49
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Риторичне питання чи стане ЛНЗ другою силою УПЛ після Шахтаря на євроарені?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
там нет ни тренера, ни игроков, чтобы играть первым номером.
за чемпионство может побороться Полесье, если усилятся опорником и забивным форвардом.
Ответить
0
kadaad .
Все усиливают состав только жлобы сурки побирают всякий шлак за копейки.
Ответить
0
Lev5455
Віктор Вацко до тебе питання. У країні війна, люди на квиток грошей не мають, а тут новий гранд виплив. Прошу прозоро повідомити звідки на команду йде фінансування?  А поребрик не може бути замішаний7 
Ответить
-3
Популярные новости
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 6
Другие виды
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
30.11.2025, 23:58 20
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем