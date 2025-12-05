Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси раскрыл, что спасало его после критики в сборной
Major League Soccer
05 декабря 2025, 03:09 | Обновлено 05 декабря 2025, 03:10
77
0

Лионель рассказал о своей семье

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звезда «Интер Майами» и капитан аргентинской сборной Лионель Месси рассказал о решающей роли, которую его семья играет в его жизни.

«Моя семья – это самое ценное, что у меня есть. Она является моей главной опорой. В карьере бывали крайне сложные моменты, особенно когда речь шла о выступлениях за национальную команду. Родные переживают эти неудачи сильнее, чем мы, футболисты.

Когда мы выиграли все с «Барселоной», а затем в сборной наступили трудные времена, я столкнулся с оскорблениями и критикой. Меня упрекали, что я потерял форму и не должен играть.

Моя семья в Аргентине вынуждена была смотреть, как это обсуждают в СМИ (мы, аргентинцы, видимо, немного склонны к мазохизму). Моим близким – родителям, братьям и сестрам – это давалось очень тяжело.

Я счастлив, что семья всегда была рядом. Мы очень близки. То же самое касается и семьи моей жены Антонеллы. Для меня главное, чтобы они были рядом», – подытожил Месси.

Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами Барселона
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
