Александр КЕМКИН: «Просто по приколу стал в ворота»

Вратарь криворожского Кривбаса Александр Кемкин рассказал, почему решил играть на позиции голкипера:

– Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно позицию вратаря? Представляешь ли себя в другом амплуа?

– Просто по приколу встал и так вот на всю жизнь остался. По приколу. Уже поздно что-то менять. Конечно, когда-нибудь в товарищеском матче я хотел бы попробовать сыграть нападающего, забить какой-нибудь мяч. Но уже куда – уже поздно.

Я считаю, что на этой позиции человек может быть талантливым, очень физически развитым, но если слабая психология, ментальность – то он не заиграет на высоком профессиональном уровне. В мире много примеров, когда люди без большого таланта или выдающихся физических качеств достигают больших результатов именно благодаря ментальности и психологии. Так что на 100% психология важнее физики.

– Есть ли у тебя вратарские перчатки, которые считаешь счастливыми?

– Нет, у меня такого нет. Но помню первые такие нормальные, хорошие перчатки. Я их помню, но не сохранил.

– Кто был твоим первым вратарским кумиром?

– В детстве мне очень нравился Давид Де Хеа. Также нравился Касильяс. Было много вратарей, но эти двое больше всего. И Буффон – эти трое произвели на меня самое большое впечатление.

– Какое упражнение на тренировке для тебя самое сложное, а какое любимое?

– Самое сложное – это бег на сборах. А любимое – все, что связано с мячом.

– Что думаешь о моменте пенальти? Есть какая-то стратегия?

– Да, стратегия есть, но это останется при мне. Это тайная стратегия, но стратегия есть.

– Что вратарь видит на поле такого, чего не видят другие?

– Все поле. Он может видеть весь площадку и должен руководить всей командой, потому что он видит все перед собой. Ни одна другая позиция не дает такого обзора, как вратарская.

– Как считаешь, как ты провел сегодняшнюю тренировку? Что болельщики увидят в видео?

– Конечно же, провел тренировку как всегда. Болельщики увидят эксклюзивный контент, который не может увидеть обычный зритель. Думаю, им будет интересно наблюдать за нашей тренировкой.