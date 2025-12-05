Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КЕМКИН: «Просто по приколу стал в ворота»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 04:15 | Обновлено 05 декабря 2025, 04:18
20
0

Александр КЕМКИН: «Просто по приколу стал в ворота»

Вратарь Кривбасса рассказал, почему решил играть на позиции голкипера

05 декабря 2025, 04:15 | Обновлено 05 декабря 2025, 04:18
20
0
Александр КЕМКИН: «Просто по приколу стал в ворота»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

Вратарь криворожского Кривбаса Александр Кемкин рассказал, почему решил играть на позиции голкипера:

– Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно позицию вратаря? Представляешь ли себя в другом амплуа?

– Просто по приколу встал и так вот на всю жизнь остался. По приколу. Уже поздно что-то менять. Конечно, когда-нибудь в товарищеском матче я хотел бы попробовать сыграть нападающего, забить какой-нибудь мяч. Но уже куда – уже поздно.

Я считаю, что на этой позиции человек может быть талантливым, очень физически развитым, но если слабая психология, ментальность – то он не заиграет на высоком профессиональном уровне. В мире много примеров, когда люди без большого таланта или выдающихся физических качеств достигают больших результатов именно благодаря ментальности и психологии. Так что на 100% психология важнее физики.

– Есть ли у тебя вратарские перчатки, которые считаешь счастливыми?

– Нет, у меня такого нет. Но помню первые такие нормальные, хорошие перчатки. Я их помню, но не сохранил.

– Кто был твоим первым вратарским кумиром?

– В детстве мне очень нравился Давид Де Хеа. Также нравился Касильяс. Было много вратарей, но эти двое больше всего. И Буффон – эти трое произвели на меня самое большое впечатление.

– Какое упражнение на тренировке для тебя самое сложное, а какое любимое?

– Самое сложное – это бег на сборах. А любимое – все, что связано с мячом.

– Что думаешь о моменте пенальти? Есть какая-то стратегия?

– Да, стратегия есть, но это останется при мне. Это тайная стратегия, но стратегия есть.

– Что вратарь видит на поле такого, чего не видят другие?

– Все поле. Он может видеть весь площадку и должен руководить всей командой, потому что он видит все перед собой. Ни одна другая позиция не дает такого обзора, как вратарская.

– Как считаешь, как ты провел сегодняшнюю тренировку? Что болельщики увидят в видео?

– Конечно же, провел тренировку как всегда. Болельщики увидят эксклюзивный контент, который не может увидеть обычный зритель. Думаю, им будет интересно наблюдать за нашей тренировкой.

По теме:
Хавбек провел 50-й матч за Кривбасс. Юбилейной стала игра с Шахтером
ЗАДЕРАКА: «5 ударов в створ? Неплохую реализацию показали против Шахтера»
Хавбек ЛНЗ провел 100-й матч в элитном дивизионе чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Александр Кемкин
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Забарного свела сеть с ума новой фотосессией. Огонь
Футбол | 05 декабря 2025, 03:17 0
ФОТО. Жена Забарного свела сеть с ума новой фотосессией. Огонь
ФОТО. Жена Забарного свела сеть с ума новой фотосессией. Огонь

Ангелина Забарная продолжает покорять Instagram эффектными образами

Федерация о российском гражданстве Лыскун: Почему она так сделала? Это шок
Водные виды | 04 декабря 2025, 19:41 5
Федерация о российском гражданстве Лыскун: Почему она так сделала? Это шок
Федерация о российском гражданстве Лыскун: Почему она так сделала? Это шок

Лысов оценил поступок Лыскун

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04.12.2025, 04:55
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04.12.2025, 09:00
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Футбол | 04.12.2025, 12:30
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
«Это настоящее безумие». Усик выступил с заявлением о чемпионе мира
«Это настоящее безумие». Усик выступил с заявлением о чемпионе мира
03.12.2025, 19:23
Бокс
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 21
Футбол
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 8
Футбол
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем