ФОТО. «Я ничего не говорил». Гасперини получил красную карточку за реакцию

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку в матче 12-го тура Серии А против «Кремонезе».

Специалист эмоционально отреагировал на ход событий в матче, что не понравилось арбитру.

Судья сначала показал Гасперини желтую карточку на 62-й минуте. Тренер не понял такого решения судьи и попытался выяснить причину.

Его поведение разозлило арбитра, и тот без колебаний удалил специалиста с поля.

«Я ничего не говорил!» – кричал коуч.

Без тренера римский клуб дожал соперника и выиграл со счетом 3:1.

В результате Джан Пьеро пропустит важный матч против «Наполи», который состоится 30 ноября.

