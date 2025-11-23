Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Я ничего не говорил». Гасперини получил красную карточку за реакцию
Италия
23 ноября 2025, 20:13 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:27
618
1

ФОТО. «Я ничего не говорил». Гасперини получил красную карточку за реакцию

Тренер пропустит следующий матч против «Наполи»

23 ноября 2025, 20:13 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:27
618
1 Comments
ФОТО. «Я ничего не говорил». Гасперини получил красную карточку за реакцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку в матче 12-го тура Серии А против «Кремонезе».

Специалист эмоционально отреагировал на ход событий в матче, что не понравилось арбитру.

Судья сначала показал Гасперини желтую карточку на 62-й минуте. Тренер не понял такого решения судьи и попытался выяснить причину.

Его поведение разозлило арбитра, и тот без колебаний удалил специалиста с поля.

«Я ничего не говорил!» – кричал коуч.

Без тренера римский клуб дожал соперника и выиграл со счетом 3:1.

В результате Джан Пьеро пропустит важный матч против «Наполи», который состоится 30 ноября.

ФОТО. «Я ничего не говорил». Гасперини получил красную карточку за реакцию

По теме:
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киву vs Аллегри. Стали известные стартовые составы на дерби Интера и Милана
Лацио уверенно обыграл Лечче и поднялся в топ-8 Серии А
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Джан Пьеро Гасперини Кремонезе фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 23:48 1
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины

Мариуш – о словах Мартина Далина

ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
Футбол | 23 ноября 2025, 19:48 0
ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной

Бразилец хотел ударить бисиклетой по мячу

Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23.11.2025, 09:11
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23.11.2025, 17:44
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Бокс | 22.11.2025, 23:11
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Як у анекдоті про батька, який з драбини "мовчки" впав)
Ответить
0
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем