ФОТО. «Я ничего не говорил». Гасперини получил красную карточку за реакцию
Тренер пропустит следующий матч против «Наполи»
Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини получил красную карточку в матче 12-го тура Серии А против «Кремонезе».
Специалист эмоционально отреагировал на ход событий в матче, что не понравилось арбитру.
Судья сначала показал Гасперини желтую карточку на 62-й минуте. Тренер не понял такого решения судьи и попытался выяснить причину.
Его поведение разозлило арбитра, и тот без колебаний удалил специалиста с поля.
«Я ничего не говорил!» – кричал коуч.
Без тренера римский клуб дожал соперника и выиграл со счетом 3:1.
В результате Джан Пьеро пропустит важный матч против «Наполи», который состоится 30 ноября.
❌ “Non ho detto niente”— calciomercato.it (@calciomercatoit) November 23, 2025
Espulso #Gasperini: l’allenatore della Roma è stato ammonito con il cartellino giallo, ma ha continuato a ripetere “Non ho detto niente” e l’arbitro estrae il secondo giallo! #CremoneseRoma 0-2 pic.twitter.com/pdmKZHgNAC
