Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 ноября 2025, 19:48 |
245
0

Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Колине

23 ноября 2025, 19:48 |
245
0
Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Copalpopen. Леолия Жанжан и Александра Олейникова

23 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.

В финале украинка сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 106). Поединок начнется в 23:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Топ-100 ждет: Олейникова в Колине вышла в очередной финал турнира WTA 125!
Александра Олейникова – Лаура Самсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олейникова впервые одолела Херцог и вышла в полуфинал турнира в Колине
Александра Олейникова Леолия Жанжан смотреть онлайн WTA Колина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Футбол | 23 ноября 2025, 15:00 5
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего

Дубль Шарая спас гостей от поражения

Определены пары Квалификации Кубка Дэвиса 2026
Теннис | 23 ноября 2025, 19:22 0
Определены пары Квалификации Кубка Дэвиса 2026
Определены пары Квалификации Кубка Дэвиса 2026

Первый раунд отбора пройдет в феврале следующего года, второй (решающий) – в сентябре

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 06:48
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 04:30
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Футбол | 23.11.2025, 06:35
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 194
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем