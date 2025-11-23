WTA23 ноября 2025, 19:48 |
Александра Олейникова – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Колине
23 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.
В финале украинка сыграет против представительницы Франции Леолии Жанжан (WTA 106). Поединок начнется в 23:00 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния выиграет трофей соревнований.
