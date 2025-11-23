Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Следующий сыгранный украинцами матч в Ла Лиге станет юбилейным
Испания
Следующий сыгранный украинцами матч в Ла Лиге станет юбилейным

Украинская история в чемпионате Испании насчитывает без одного 300 поединков

Следующий сыгранный украинцами матч в Ла Лиге станет юбилейным
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

После матча Бетиса против Жироны в 13-м туре испанской Ла Лиги, в котором сыграли Виктор Цыганков и Владислав Ванат, украинцы, выступавшие в разное время в чемпионате Испании, суммарно имеют в активе 299 поединков.

Таким образом, следующая сыгранная игра кем-то из украинских игроков в Ла Лиге станет юбилейной, 300-й для представителей Украины.

Рекордсменом среди украинцев Виктор Цыганков, который сегодня сыграл 83-й матч в Ла Лиге.

Вторым идет Андрей Лунин (42), третьим Артем Довбик (36).

Украинские футболисты в чемпионате Испании играли в составе Жироны, Реала, Леганеса, Севильи, Гранады, Валенсии, Барселоны, Малаги, Бетиса, Мериды и Депортиво.

Матчи украинцев в Ла Лиге (299)

  • 83 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
  • 36 – Артем Довбик (Жирона)
  • 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 26 – Артем Кравец (Гранада)
  • 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
  • 10 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 9 – Александр Яковенко (Малага)
  • 6 – Роман Зозуля (Бетис)
  • 6 – Василий Кравец (Леганес)
  • 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
  • 3 – Денис Бойко (Малага)
  • 3 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 2 – Максим Коваль (Депортиво)
Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
