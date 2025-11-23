Следующий сыгранный украинцами матч в Ла Лиге станет юбилейным

После матча Бетиса против Жироны в 13-м туре испанской Ла Лиги, в котором сыграли Виктор Цыганков и Владислав Ванат, украинцы, выступавшие в разное время в чемпионате Испании, суммарно имеют в активе 299 поединков.

Таким образом, следующая сыгранная игра кем-то из украинских игроков в Ла Лиге станет юбилейной, 300-й для представителей Украины.

Рекордсменом среди украинцев Виктор Цыганков, который сегодня сыграл 83-й матч в Ла Лиге.

Вторым идет Андрей Лунин (42), третьим Артем Довбик (36).

Украинские футболисты в чемпионате Испании играли в составе Жироны, Реала, Леганеса, Севильи, Гранады, Валенсии, Барселоны, Малаги, Бетиса, Мериды и Депортиво.

Матчи украинцев в Ла Лиге (299)