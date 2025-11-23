Следующий сыгранный украинцами матч в Ла Лиге станет юбилейным
Украинская история в чемпионате Испании насчитывает без одного 300 поединков
После матча Бетиса против Жироны в 13-м туре испанской Ла Лиги, в котором сыграли Виктор Цыганков и Владислав Ванат, украинцы, выступавшие в разное время в чемпионате Испании, суммарно имеют в активе 299 поединков.
Таким образом, следующая сыгранная игра кем-то из украинских игроков в Ла Лиге станет юбилейной, 300-й для представителей Украины.
Рекордсменом среди украинцев Виктор Цыганков, который сегодня сыграл 83-й матч в Ла Лиге.
Вторым идет Андрей Лунин (42), третьим Артем Довбик (36).
Украинские футболисты в чемпионате Испании играли в составе Жироны, Реала, Леганеса, Севильи, Гранады, Валенсии, Барселоны, Малаги, Бетиса, Мериды и Депортиво.
Матчи украинцев в Ла Лиге (299)
- 83 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 42 – Андрей Лунин (37 – Реал, 5 – Леганес)
- 36 – Артем Довбик (Жирона)
- 32 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 26 – Артем Кравец (Гранада)
- 25 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 12 – Дмитрий Чигринский (Барселона)
- 10 – Владислав Ванат (Жирона)
- 9 – Александр Яковенко (Малага)
- 6 – Роман Зозуля (Бетис)
- 6 – Василий Кравец (Леганес)
- 4 – Владислав Крапивцов (Жирона)
- 3 – Денис Бойко (Малага)
- 3 – Сергей Погодин (Мерида)
- 2 – Максим Коваль (Депортиво)
