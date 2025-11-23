Ванат сравнялся с Яремчуком по количеству голов в Ла Лиге
Украинский нападающий отличился голом в ворота Бетиса
Владислав Ванат сравнялся с Романом Яремчуком по количеству забитых мячей в Ла Лиге.
Случилось это в матче 13-го тура, в котором Жирона на выезде играет против Бетиса.
Счет в игре открыл именно украинец. Для Ваната этот гол стал 3-м в чемпионате Испании. Столько же забил Роман Яремчук, выступая за Валенсию.
Среди украинских футболистов, выступавших в разное время в Ла Лиге, всего четверо забивали больше: Артем Довбик (24), Виктор Цыганков (14), Артем Кравец (5) и Евгений Коноплянка (4).
Голы украинцев в Ла Лиге
- 24 – Артем Довбик (Жирона)
- 14 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 5 – Артем Кравец (Гранада)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
- 3 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1 – Сергей Погодин (Мерида)
- 1 – Александр Яковенко (Малага)
