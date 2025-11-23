Ванат сравнялся с Яремчуком по количеству голов в Ла Лиге

Владислав Ванат сравнялся с Романом Яремчуком по количеству забитых мячей в Ла Лиге.

Случилось это в матче 13-го тура, в котором Жирона на выезде играет против Бетиса.

Счет в игре открыл именно украинец. Для Ваната этот гол стал 3-м в чемпионате Испании. Столько же забил Роман Яремчук, выступая за Валенсию.

Среди украинских футболистов, выступавших в разное время в Ла Лиге, всего четверо забивали больше: Артем Довбик (24), Виктор Цыганков (14), Артем Кравец (5) и Евгений Коноплянка (4).

Голы украинцев в Ла Лиге