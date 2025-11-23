Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ванат сравнялся с Яремчуком по количеству голов в Ла Лиге
Испания
23 ноября 2025, 18:04
Ванат сравнялся с Яремчуком по количеству голов в Ла Лиге

Украинский нападающий отличился голом в ворота Бетиса

Ванат сравнялся с Яремчуком по количеству голов в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Владислав Ванат сравнялся с Романом Яремчуком по количеству забитых мячей в Ла Лиге.

Случилось это в матче 13-го тура, в котором Жирона на выезде играет против Бетиса.

Счет в игре открыл именно украинец. Для Ваната этот гол стал 3-м в чемпионате Испании. Столько же забил Роман Яремчук, выступая за Валенсию.

Среди украинских футболистов, выступавших в разное время в Ла Лиге, всего четверо забивали больше: Артем Довбик (24), Виктор Цыганков (14), Артем Кравец (5) и Евгений Коноплянка (4).

Голы украинцев в Ла Лиге

  • 24 – Артем Довбик (Жирона)
  • 14 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 5 – Артем Кравец (Гранада)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 3 – Роман Яремчук (Валенсия)
  • 3 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1 – Сергей Погодин (Мерида)
  • 1 – Александр Яковенко (Малага)
Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Роман Яремчук Артем Довбик
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
