Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо раскритиковал своих подопечных за игру в матче 1/16 финала Кубка Португалии с «Атлетику» (2:0). Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков участия в этой встрече не принимали.

«Первый тайм был слабым, поведение команды меня задело. Я видел игроков, которые не были серьезно настроены, которые не подходили к игре так, как следовало бы. Во время матча я сделал четыре замены, но хотел бы заменить девять человек. Только два игрока, на мой взгляд, оправдали ожидания и заслужили остаться на поле. Во втором тайме мы прибавили, особенно в настрое.

Дело не в схеме. Мне нужно было лишь изменить ее, убрать одних игроков и поставить других. Эти игроки не отработали, и для меня это неприемлемо. Мне не нравятся игроки, которые меня предают, те, кто не играет на полную силу.

Моё послание должно быть очень ясным: они несут ответственность передо мной и перед болельщиками. Я – тренер, и ответственность лежит на мне. В поведении некоторых есть вещи, которые неприемлемы. Я уже сказал некоторым из них – не стучать в мои двери и не спрашивать, почему они не играют», – цитирует главного тренера «Бенфики» giallorossi.net.

Сообщалось, что Моуриньо принял важное решение относительно звезды сборной Украины.