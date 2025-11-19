Источник: Моуриньо принял важное решение касательно звезды сборной Украины

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Португалии с «Атлетику», который состоится в пятницу, 21 ноября.

Как сообщает Record, главный тренер лиссабонского клуба Жозе Моуриньо решил не спешить с возвращением 23-летнего хавбека на поле после полученного им повреждения, которое не позволило ему сыграть в составе национальной команды в заключительных встречах отборочного этапа чемпионата мира-2026.

Отмечается, что наставник «Бенфики» не хочет рисковать здоровьем украинца, ведь рассчитывает на то, что он будет готов принять участие в матче Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом». Эта встреча состоится во вторник, 25 ноября.