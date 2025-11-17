Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что происходит? В Бенфике опровергли заявление сборной Украины о Судакове
Португалия
17 ноября 2025, 23:46 | Обновлено 17 ноября 2025, 23:48
829
0

Что происходит? В Бенфике опровергли заявление сборной Украины о Судакове

Португальский клуб не видит серьезных проблем у полузащитника

17 ноября 2025, 23:46 | Обновлено 17 ноября 2025, 23:48
829
0
Что происходит? В Бенфике опровергли заявление сборной Украины о Судакове
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» опубликовала информацию о травме полузащитника Георгия Судакова, полученной им в расположении сборной Украины, сообщает O Jogo.

Так, португальский клуб сообщил, что у 23-летнего хавбека диагностировано растяжение мышц левого бедра. В «Бенфике» считают травму Георгия несерьезной и ожидают, что он сможет выйти на поле уже в пятницу, 21 ноября, в кубковом матче с «Атлетико» или же в игре Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» 25 ноября.

Интересно, что позиция лиссабонского клуба относительно травмы Судакова существенно отличается от данных сборной Украины. Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров сообщил, что Георгий получил серьёзную травму.

По теме:
Бывший игрок Динамо: «Сыграл мощно в нужный момент. Он молодец»
Германия выиграла группу и получила путевку в финальный раунд ЧМ-2026
Германия – Словакия – 6:0. Разгром в Лейпциге. Видео голов и обзор
Бенфика травма Кубок Португалии по футболу Георгий Судаков женская сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17 ноября 2025, 08:44 7
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Украинцы победили 2:0

В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании
Футбол | 17 ноября 2025, 20:58 8
В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании
В спарринге также проиграли. Сборная Украины U-21 уступила Албании

Украинцы снова потерпели поражение

Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
Футбол | 17.11.2025, 23:02
«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
«Немного повезло». Сабо обратился к футболистам сборной Украины
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17.11.2025, 08:18
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 6
Футбол
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 5
Бокс
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
17.11.2025, 16:38 16
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем