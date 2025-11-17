Что происходит? В Бенфике опровергли заявление сборной Украины о Судакове
Португальский клуб не видит серьезных проблем у полузащитника
Лиссабонская «Бенфика» опубликовала информацию о травме полузащитника Георгия Судакова, полученной им в расположении сборной Украины, сообщает O Jogo.
Так, португальский клуб сообщил, что у 23-летнего хавбека диагностировано растяжение мышц левого бедра. В «Бенфике» считают травму Георгия несерьезной и ожидают, что он сможет выйти на поле уже в пятницу, 21 ноября, в кубковом матче с «Атлетико» или же в игре Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» 25 ноября.
Интересно, что позиция лиссабонского клуба относительно травмы Судакова существенно отличается от данных сборной Украины. Ранее главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров сообщил, что Георгий получил серьёзную травму.
