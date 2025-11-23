Черноморец-2 и Локомотив забили 6 мячей. Результаты матчей Второй лиги

В воскресенье, 23 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 20-го тура. Команды групп А и Б сыграли четыре матча.

В группе А «Ужгород» на своем поле принимал «Полесье-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:0.

В группе Б Оба матча завершились вничью. «Черноморец-2» и «Локомотив» забили на двоих шесть мячей. А в поединке «Александрии-2» и «Левого Берега-2» голов не было.



Вторая лига. 20-й тур, 23 ноября

Скала 1911 – Самбор-Нива-2 – 1:1

Голы: Фетько, 90+3 – Демьянчук, 16

Ужгород – Полесье-2 – 0:3

Голы: Иванов, 36, Раско, 62, Романчук, 90+2

Черноморец-2 – Локомотив – 3:3

Голы: Пшеничнюк, 22 (пенальти), 81, Попов, 28 – Сахненко, 18 (пенальти), Головатенко, 45, Мордас, 65

Александрия-2 – Левый Берег-2 – 0:0

Видеозаписи матчей

Скала 1911 – Самбор-Нива-2

Ужгород – Полесье-2

Черноморец-2 – Локомотив

Александрия-2 – Левый Берег-2