Черноморец-2 и Локомотив забили 6 мячей. Результаты матчей Второй лиги
«Локомотив» стал лидером группы Б
В воскресенье, 23 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 20-го тура. Команды групп А и Б сыграли четыре матча.
В группе А «Ужгород» на своем поле принимал «Полесье-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:0.
В группе Б Оба матча завершились вничью. «Черноморец-2» и «Локомотив» забили на двоих шесть мячей. А в поединке «Александрии-2» и «Левого Берега-2» голов не было.
Вторая лига. 20-й тур, 23 ноября
Скала 1911 – Самбор-Нива-2 – 1:1
Голы: Фетько, 90+3 – Демьянчук, 16
Ужгород – Полесье-2 – 0:3
Голы: Иванов, 36, Раско, 62, Романчук, 90+2
Черноморец-2 – Локомотив – 3:3
Голы: Пшеничнюк, 22 (пенальти), 81, Попов, 28 – Сахненко, 18 (пенальти), Головатенко, 45, Мордас, 65
Александрия-2 – Левый Берег-2 – 0:0
Видеозаписи матчей
Скала 1911 – Самбор-Нива-2
Ужгород – Полесье-2
Черноморец-2 – Локомотив
Александрия-2 – Левый Берег-2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Суркис не планирует отправлять тренера в отставку
Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения