23.11.2025 11:00 – FT 3 : 3
Украина. Вторая лига23 ноября 2025, 13:30 |
207
0
Вторая лига. 20-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября видеотрансляции матчей 20-го тура Второй лиги
23 ноября 2025, 13:30 |
207
0
23 ноября проходят матчи 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 20-й тур, 23 ноября 2025
- 11:00. Черноморец-2 Одесса – Локомотив Киев
- 12:00. Александрия-2 – Левый Берег-2 Киев
- 12:45. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2
- 13:30. Ужгород – Полесье-2 Житомир
Турнирная таблица
11:00. Черноморец-2 Одесса – Локомотив Киев
12:00. Александрия-2 – Левый Берег-2 Киев
12:45. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2
13:30. Ужгород – Полесье-2 Житомир
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 3
Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках
Футбол | 23 ноября 2025, 04:30 9
Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок
Футбол | 23.11.2025, 12:44
Футбол | 23.11.2025, 09:11
Футбол | 23.11.2025, 09:00
Комментарии 0
Популярные новости
21.11.2025, 11:00 6
22.11.2025, 05:42
22.11.2025, 17:54 2
22.11.2025, 01:02
21.11.2025, 17:02 3
23.11.2025, 07:11 49
22.11.2025, 07:24 6
21.11.2025, 09:40 11