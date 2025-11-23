Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Черноморец-2
23.11.2025 11:00 – FT 3 : 3
Локомотив Киев
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 20-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября видеотрансляции матчей 20-го тура Второй лиги

Вторая лига. 20-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег-2

23 ноября проходят матчи 20-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 20-й тур, 23 ноября 2025

  • 11:00. Черноморец-2 Одесса – Локомотив Киев
  • 12:00. Александрия-2 – Левый Берег-2 Киев
  • 12:45. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2
  • 13:30. Ужгород – Полесье-2 Житомир

Турнирная таблица

11:00. Черноморец-2 Одесса – Локомотив Киев

12:00. Александрия-2 – Левый Берег-2 Киев

12:45. Скала 1911 Стрый – Самбор-Нива-2

13:30. Ужгород – Полесье-2 Житомир

