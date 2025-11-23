«Это – история». Игрок Колоса признался, что было в раздевалке после Динамо

Полузащитник ковалевского Колоса Александр Демченко рассказал, что происходило в раздевалке после победы над киевским Динамо (2:1) в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

– Что было в раздевалке после финального свистка?

– Спокойно порадовались. Я еще раз говорю – это уже история. А в футболе нельзя жить прошлым, только нынешним. У нас уже идет подготовка к следующей игре, – сказал Демченко.

В нынешнем сезоне Колос занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных пункта после 13 сыгранных матчей. Динамо находится на 5 строчке с 20 баллами.