Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Киевское «Динамо» неожиданно уступило «Колосу» в поединке чемпионата Украины сезона 2025/26.

По информации портала ТаТоТаке, президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Александра Шовковского после сегодняшнего поражения.

Киевляне выиграли только один матч из последних девяти в УПЛ. Команда находится сейчас на пятой позиции, имея за 13 матчей 20 очков.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.