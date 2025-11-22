Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Украина. Премьер лига
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» неожиданно уступило «Колосу» в поединке чемпионата Украины сезона 2025/26.

По информации портала ТаТоТаке, президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Александра Шовковского после сегодняшнего поражения.

Киевляне выиграли только один матч из последних девяти в УПЛ. Команда находится сейчас на пятой позиции, имея за 13 матчей 20 очков.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо Игорь Суркис Александр Шовковский отставка
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
ona_proigraet
ураааа!!!! Вітаємо болільників Динамо, дно не досягнуто, чекаємо подальшого подіння. Вже просто цікаво, що буде далі з командою
Ответить
+5
S Sunrise
до першої ліги ще далеко!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Юрий Щербань
Ага , та Суркісу начхати на команду
Ответить
+2
Александр Филоимонов
Динамо повезло, что в следующем матче они играют дома с Полтавой, четвертого поражения подряд не будет, думаю в ничью смогут сыграть. 
Ответить
+2
ALM
Братів все влаштовує. Плотють Сашо небагато, тренер слухняний по відношенню до президента клубу. А побачивши результат команди у єврокубках за останніх 2 роки, брати зрозуміли, що це не головне. Щоб знову виграти чемп, потрібно "заряджати" суддів. Але ж на це потрібні кошти, які брати не бажають витрачати.
Ответить
+1
kadaad .
Дебил на дебиле и дебилами погоняют!!!
Ответить
0
Перець
Дайте йому  допрацювати контракт, а там нове динамівське серце прийде тренувати
Ответить
0
Artem_Ponomar
Ну це ж катастрофа, що ще повинно статися щоб Суркіс відправив Шовковського у відставку?
Ответить
0
Alexander Киев
Хух! Ура! СашО залишається 😌
Наступний тур виграють у Полтави і легенду тоді точно вже не звільнять 👌 я задоволений)
Ответить
0
Vadym Shcherban
Більше вражає не цей Суркіс- терпіла, а "професійність" Сашо. Типу "ща, ща.... ща попре! Не гоніть (цілує ноги)" Динамівські серця... інфарктні...
Ответить
0
