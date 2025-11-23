Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Коуч Ньюкасла: «Победа над Ман Сити должна дать нам нужную уверенность»
Англия
Эдди Хау пообщался с журналистами после матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау поделился эмоциями после победы своей команды над Манчестер Сити (2:1) в 12 туре Английской Премьер-лиги.

«Мы были близки к своей лучшей игре, это был действительно отличный матч в исполнении игроков. Мы создали много моментов в первом тайме и разочарованы тем, что не ушли на перерыв, ведя в счете.

Против «Манчестер Сити» всегда бывает так: совершишь одну ошибку – и можешь пропустить. Мы играли смело, амбициозно и забили отличные голы. Добавленное время в конце напрягало – ожидание затянулось, но, к счастью, мы одержали победу.

Победа над «Манчестер Сити» должна дать нам нужную уверенность. Мы должны попытаться использовать этот результат в качестве поворотного момента сезона – и в матчах дома, и на выезде, чтобы продолжить набирать очки», – заявил Хау.

В нынешнем сезоне Ньюкасл занимает 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.

Эдди Хау Манчестер Сити Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
