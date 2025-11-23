СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября

В воскресенье, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Верес

2.25 – 3.27 – 3.55

18:30 Арсенал – Тоттенхэм

1.46 – 4.77 – 8.30

21:45 Интер – Милан

2.11 – 3.45 – 3.99

22:00 Эльче – Реал

8.10 – 5.36 – 1.42

ТЕННИС

16:00 Италия – Испания

1.21 – 3.75

