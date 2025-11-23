Другие новости23 ноября 2025, 09:58 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Кривбасс – Верес
18:30 Арсенал – Тоттенхэм
21:45 Интер – Милан
22:00 Эльче – Реал
ТЕННИС
16:00 Италия – Испания
