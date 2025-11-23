СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 ноября

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 ноября 2025, 09:58 |
32
0

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Верес

Ggbet 2.25 – 3.27 – 3.55

18:30 Арсенал – Тоттенхэм

Ggbet 1.46 – 4.77 – 8.30

21:45 Интер – Милан

Ggbet 2.11 – 3.45 – 3.99

22:00 Эльче – Реал

Ggbet 8.10 – 5.36 – 1.42

ТЕННИС

16:00 Италия – Испания

Ggbet 1.21 – 3.75

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

