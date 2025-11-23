Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вингер Динамо: «Проигрываем, вы сами все видите»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 09:52 |
Вингер Динамо: «Проигрываем, вы сами все видите»

Владислав Кабаев дал комментарий после матча с «Колосом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

Украинский вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал матч 13-го тура УПЛ, в котором его команда со счетом 1:2 уступила «Колосу»:

– Владислав, что происходит с командой?

– Не знаю, что происходит… Проигрываем, вы сами все видите… Чего-то нового я вам не скажу. Мы тоже разочарованы таким результатом, таким качеством игры и такими детскими ошибками. Я не буду сейчас говорить, что мы сегодня играли хорошо, создали много моментов, но многое не реализовали. Счет на табло. Многие критики сейчас, и она обоснована. Сейчас сразу после игры негативные эмоции. Но в первую очередь у нас должно быть меньше слов, больше дел.

– Уже не первый раз заметно, что вы с Волошиным часто меняетесь флангами. Это тренерская установка или ситуативные действия?

– Так получается уже по ходу матча. Ему удобно играть и на правом фланге, и на левом, мне тоже. После стандартов мы могли измениться. Главное, чтобы мы играли не эффектно, а эффективно. А эффективности сейчас очень мало.

– Моментов сегодня было создано больше обычного, но чего не хватило?

– Я сейчас могу сказать, что мы создали много хороших голевых моментов. Но кому это интересно, когда ты проиграешь? Да, мы создали много моментов, но нет реализации – нет голов. При такой игре, если бы мы забили свое, завтра все говорили бы: «Динамо» на ходу, молодцы». А когда проигрываешь, все понимают, что сегодня или завтра скажут. Мы эту критику слышим, воспринимаем, мы не летаем где-то в облаках. Понимаем, что мы ее заслуживаем. Но нужно выходить за этот герб и «грызть землю». Если нет пока качества игры, нужно включать мужество. Не могу сказать, что не было желания или мужества, но мы много подборов, борьбы проиграли. «Колос» сегодня заслужил эту победу. Я их поздравляю. Но поверьте мне, рано или поздно Динамо еще себя покажет. Конечно, сейчас много уныния, много негатива, но верю, что все наладится.

– В некоторых моментах казалось, что «Колос» действует слишком агрессивно… Какие впечатления были на поле?

– Так и нам казалось. Они больше выигрывали единоборств. Но главное – выигрывать каблуки, а мы их проигрывали – я не добежал, еще кто-то не добежал, и есть голевой момент. Есть над чем работать. Я всегда говорю: у совершенства нет предела.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо Владислав Кабаев
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
Перець
Вас чортів треба штрафувати, можливо тоді гра налогодиться
Ответить
+2
DK2025
Вы не просто так совершаете детские ошибки. Вы сливаете своего тренера. Наверное правильно, т.к. СаШО не в состоянии ни замен толковых вовремя сделать, ни наладить жёсткую дисциплину в команде. Он слишком мягкий в общении с игроками. Надеюсь, что в оставшихся матчах (там сплошные аутсайдеры) вы дальше сливать игры не будете - о чемпионстве пожалуй можно забыть, но и в призеры попадание теперь - большой вопрос...
Ответить
0
