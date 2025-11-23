Гол Сона на 90+5. Пенальти: Ванкувер и Лос-Анджелес Смолякова выдали шоу

Ванкувер Уайткэпс стал первым финалистом плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025.

В четвертьфинале канадская команда переиграла Лос-Анджелес в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, 11-метровые точнее пробили футболисты Ванкувера – 4:3.

Ванкувер мог завершить встречу и в основное время, однако на 90+5-й минуте Сон Хын Мин со штрафного удара сравнял на 2:2, оформив дубль, и перевел поединок в экстратаймы. В овертаймах Ванкувер играл в меньшинстве (удаление Тристана Блекмона на 90+3-й), но сумел выстоять.

Сон Хын Мин подвел Л-А в серии пенальти, не забив первый удар команды. В составе Ванкувера 92 минуты отыграл именитый немец Томас Мюллер, а ворота Лос-Анджелеса защищал Уго Льорис.

В резерве этот поединок начал украинский левый защитник Артем Смоляков, который появился на поле на 88-й.

Ванкувер, который в 1/8 финала плей-оф MLS выиграл серию у Далласа 3:0, в полуфинале сыграет либо против Сан-Диего, либо против Миннесоты.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Ванкувер Уайткэпс – Лос-Анджелес – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Сабби, 39, Лаборда, 45+1 – Сон Хын Мин, 60, 90+5

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

