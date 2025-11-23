Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Сона на 90+5. Пенальти: Ванкувер и Лос-Анджелес Смолякова выдали шоу
МЛС США
Ванкувер Вайткепс
23.11.2025 04:30 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Лос-Анджелес
Major League Soccer
23 ноября 2025, 08:09 | Обновлено 23 ноября 2025, 08:34
Гол Сона на 90+5. Пенальти: Ванкувер и Лос-Анджелес Смолякова выдали шоу

Ванкувер Мюллера в серии пенальти выбил Л-А и вышел в полуфинал плей-офф MLS 2025

23 ноября 2025, 08:09 | Обновлено 23 ноября 2025, 08:34
Гол Сона на 90+5. Пенальти: Ванкувер и Лос-Анджелес Смолякова выдали шоу
Getty Images/Global Images Ukraine

Ванкувер Уайткэпс стал первым финалистом плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025.

В четвертьфинале канадская команда переиграла Лос-Анджелес в серии послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, 11-метровые точнее пробили футболисты Ванкувера – 4:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ванкувер мог завершить встречу и в основное время, однако на 90+5-й минуте Сон Хын Мин со штрафного удара сравнял на 2:2, оформив дубль, и перевел поединок в экстратаймы. В овертаймах Ванкувер играл в меньшинстве (удаление Тристана Блекмона на 90+3-й), но сумел выстоять.

Сон Хын Мин подвел Л-А в серии пенальти, не забив первый удар команды. В составе Ванкувера 92 минуты отыграл именитый немец Томас Мюллер, а ворота Лос-Анджелеса защищал Уго Льорис.

В резерве этот поединок начал украинский левый защитник Артем Смоляков, который появился на поле на 88-й.

Ванкувер, который в 1/8 финала плей-оф MLS выиграл серию у Далласа 3:0, в полуфинале сыграет либо против Сан-Диего, либо против Миннесоты.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Ванкувер Уайткэпс – Лос-Анджелес – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Сабби, 39, Лаборда, 45+1 – Сон Хын Мин, 60, 90+5

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Mathias Laborda (Ванкувер Вайткепс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фрэнки Амайя (Лос-Анджелес).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эндрю Моран (Лос-Анджелес).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Голд (Ванкувер Вайткепс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джейден Нельсон (Ванкувер Вайткепс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Себастьян Берхальтер (Ванкувер Вайткепс).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Лос-Анджелес).
90’ +3
Тристан Блэкмон (Ванкувер Вайткепс) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Лос-Анджелес).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Mathias Laborda (Ванкувер Вайткепс).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эммануэль Сабби (Ванкувер Вайткепс), асcист Yohei Takaoka.
Ванкувер Уайткэпс Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Томас Мюллер Сон Хын Мин Артем Смоляков видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
