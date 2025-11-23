Таблица Эредивизи. Сенсационное поражение Аякса, ПСВ продолжает побеждать
22 ноября прошли поединки 13-го тура чемпионата Нидерландов
22 ноября состоялось пять матчей 13-го тура чемпионата Нидерландов сезона 2025/26.
ПСВ, который возглавляет таблицу национального первенства, минимально переиграл команду НАК Бреда со счетом 1:0.
Для коллектива из Эйндховена это уже седьмая победа подряд в текущей кампании.
Аякс на своем поле потерпел сенсационное поражение от Эксельсиора 1:2. В последний раз амстердамский гранд побеждал еще в прошлом месяце, 26 октября.
Чемпионат Нидерландов 2025/26. 13-й тур, 22 ноября
НАК Бреда – ПСВ – 0:1
Гол: Тил, 36
Аякс – Эксельсиор – 1:2
Голы: Дольберг, 59 – Науйокс, 37, 46
Волендам – Твенте – 1:1
Голы: Мюрен, 86 – Ротс, 46
Спарта Роттердам – Ситтард – 1:1
Голы: Китолано, 38 – Сирхюйс, 56
Хераклес – Гоу Эхед Иглс – 4:2
Голы: Мирани, 10, 51, Горнкамп, 54, Куленович, 90+3 – Сюре, 34, Смит, 38
Удаление: Джеймс, 69
Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|13
|11
|1
|1
|41 - 17
|30.11.25 13:15 ПСВ Эйндховен - Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс
|34
|2
|Фейеноорд
|12
|9
|1
|2
|31 - 12
|23.11.25 15:30 Фейеноорд - НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт
|28
|3
|АЗ Алкмаар
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|23.11.25 13:15 Херенвен - АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар
|24
|4
|Аякс
|13
|5
|5
|3
|23 - 19
|30.11.25 21:00 Аякс - Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар
|20
|5
|Утрехт
|12
|6
|1
|5
|22 - 16
|23.11.25 15:30 Телстар - Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт
|19
|6
|Гронинген
|12
|6
|1
|5
|17 - 17
|23.11.25 17:45 Гронинген - Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам03.10.25 НАК Бреда 1:2 Гронинген
|19
|7
|НЕК Неймеген
|12
|5
|3
|4
|29 - 20
|23.11.25 15:30 Фейеноорд - НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте05.10.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген
|18
|8
|Твенте
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|30.11.25 17:45 Твенте - АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте
|17
|9
|Фортуна Ситтард
|13
|5
|2
|6
|19 - 21
|29.11.25 19:45 Фортуна Ситтард - Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард
|17
|10
|Спарта Роттердам
|13
|5
|2
|6
|15 - 25
|29.11.25 22:00 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам
|17
|11
|Гоу Эхед Иглс
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|30.11.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс
|16
|12
|Херенвен
|12
|3
|5
|4
|19 - 21
|23.11.25 13:15 Херенвен - АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен04.10.25 Херенвен 2:1 Эксельсиор
|14
|13
|Волендам
|13
|3
|5
|5
|17 - 21
|30.11.25 13:15 ПСВ Эйндховен - Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам
|14
|14
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|13 - 24
|29.11.25 17:30 Эксельсиор - НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард
|13
|15
|Зволле
|12
|3
|3
|6
|14 - 27
|23.11.25 17:45 Гронинген - Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле04.10.25 Зволле 0:4 ПСВ Эйндховен
|12
|16
|НАК Бреда
|13
|3
|3
|7
|15 - 22
|29.11.25 17:30 Эксельсиор - НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле
|12
|17
|Хераклес
|13
|4
|0
|9
|21 - 35
|29.11.25 19:45 Фортуна Ситтард - Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд
|12
|18
|Телстар
|12
|2
|3
|7
|14 - 21
|23.11.25 15:30 Телстар - Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар
|9
События матча
