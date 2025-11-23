Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Таблица Эредивизи. Сенсационное поражение Аякса, ПСВ продолжает побеждать

22 ноября прошли поединки 13-го тура чемпионата Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября состоялось пять матчей 13-го тура чемпионата Нидерландов сезона 2025/26.

ПСВ, который возглавляет таблицу национального первенства, минимально переиграл команду НАК Бреда со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для коллектива из Эйндховена это уже седьмая победа подряд в текущей кампании.

Аякс на своем поле потерпел сенсационное поражение от Эксельсиора 1:2. В последний раз амстердамский гранд побеждал еще в прошлом месяце, 26 октября.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 13-й тур, 22 ноября

НАК Бреда – ПСВ – 0:1

Гол: Тил, 36

Аякс – Эксельсиор – 1:2

Голы: Дольберг, 59 – Науйокс, 37, 46

Волендам – Твенте – 1:1

Голы: Мюрен, 86 – Ротс, 46

Спарта Роттердам – Ситтард – 1:1

Голы: Китолано, 38 – Сирхюйс, 56

Хераклес – Гоу Эхед Иглс – 4:2

Голы: Мирани, 10, 51, Горнкамп, 54, Куленович, 90+3 – Сюре, 34, Смит, 38

Удаление: Джеймс, 69

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 13 11 1 1 41 - 17 30.11.25 13:15 ПСВ Эйндховен - Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс 34
2 Фейеноорд 12 9 1 2 31 - 12 23.11.25 15:30 Фейеноорд - НЕК Неймеген09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам26.10.25 Фейеноорд 2:3 ПСВ Эйндховен19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт 28
3 АЗ Алкмаар 12 7 3 2 25 - 18 23.11.25 13:15 Херенвен - АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар 24
4 Аякс 13 5 5 3 23 - 19 30.11.25 21:00 Аякс - Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 Аякс 0:2 АЗ Алкмаар 20
5 Утрехт 12 6 1 5 22 - 16 23.11.25 15:30 Телстар - Утрехт09.11.25 Утрехт 2:1 Аякс02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген26.10.25 АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам05.10.25 Фейеноорд 3:2 Утрехт 19
6 Гронинген 12 6 1 5 17 - 17 23.11.25 17:45 Гронинген - Зволле09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам03.10.25 НАК Бреда 1:2 Гронинген 19
7 НЕК Неймеген 12 5 3 4 29 - 20 23.11.25 15:30 Фейеноорд - НЕК Неймеген09.11.25 НЕК Неймеген 2:0 Гронинген02.11.25 Утрехт 1:0 НЕК Неймеген25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте05.10.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген 18
8 Твенте 13 4 5 4 21 - 19 30.11.25 17:45 Твенте - АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте07.11.25 Твенте 0:0 Телстар02.11.25 Гронинген 1:1 Твенте26.10.25 Твенте 2:3 Аякс18.10.25 НЕК Неймеген 3:3 Твенте 17
9 Фортуна Ситтард 13 5 2 6 19 - 21 29.11.25 19:45 Фортуна Ситтард - Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен31.10.25 ПСВ Эйндховен 5:2 Фортуна Ситтард25.10.25 Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард 17
10 Спарта Роттердам 13 5 2 6 15 - 25 29.11.25 22:00 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Гронинген 0:2 Спарта Роттердам 17
11 Гоу Эхед Иглс 13 4 4 5 21 - 22 30.11.25 15:30 Гоу Эхед Иглс - Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс09.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор18.10.25 ПСВ Эйндховен 2:1 Гоу Эхед Иглс 16
12 Херенвен 12 3 5 4 19 - 21 23.11.25 13:15 Херенвен - АЗ Алкмаар08.11.25 Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен01.11.25 Аякс 1:1 Херенвен24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен04.10.25 Херенвен 2:1 Эксельсиор 14
13 Волендам 13 3 5 5 17 - 21 30.11.25 13:15 ПСВ Эйндховен - Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 Фейеноорд 3:1 Волендам25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес18.10.25 Утрехт 3:1 Волендам 14
14 Эксельсиор 13 4 1 8 13 - 24 29.11.25 17:30 Эксельсиор - НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор26.10.25 Гоу Эхед Иглс 2:0 Эксельсиор19.10.25 Эксельсиор 1:0 Фортуна Ситтард 13
15 Зволле 12 3 3 6 14 - 27 23.11.25 17:45 Гронинген - Зволле08.11.25 Зволле 1:0 Спарта Роттердам02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Зволле 2:2 НЕК Неймеген18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле04.10.25 Зволле 0:4 ПСВ Эйндховен 12
16 НАК Бреда 13 3 3 7 15 - 22 29.11.25 17:30 Эксельсиор - НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен08.11.25 Волендам 2:1 НАК Бреда01.11.25 НАК Бреда 1:0 Гоу Эхед Иглс24.10.25 Херенвен 3:3 НАК Бреда18.10.25 НАК Бреда 2:2 Зволле 12
17 Хераклес 13 4 0 9 21 - 35 29.11.25 19:45 Фортуна Ситтард - Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес02.11.25 Хераклес 8:2 Зволле25.10.25 Волендам 3:0 Хераклес19.10.25 Хераклес 0:7 Фейеноорд 12
18 Телстар 12 2 3 7 14 - 21 23.11.25 15:30 Телстар - Утрехт07.11.25 Твенте 0:0 Телстар01.11.25 Телстар 2:2 Эксельсиор25.10.25 Спарта Роттердам 1:0 Телстар19.10.25 Телстар 2:3 Херенвен05.10.25 АЗ Алкмаар 2:1 Телстар 9
Полная таблица

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Гус Тиль (ПСВ Эйндховен), асcист Иван Перишич.
чемпионат Нидерландов по футболу Аякс ПСВ НАК Бреда Эксельсиор Волендам Твенте Спарта Роттердам Фортуна Ситтард Хераклес Гоу Эхед Иглс удаление (красная карточка) видео голов и обзор Каспер Дольберг Гус Тил
