Таблица Эредивизи. Сенсационное поражение Аякса, ПСВ продолжает побеждать

22 ноября состоялось пять матчей 13-го тура чемпионата Нидерландов сезона 2025/26.

ПСВ, который возглавляет таблицу национального первенства, минимально переиграл команду НАК Бреда со счетом 1:0.

Для коллектива из Эйндховена это уже седьмая победа подряд в текущей кампании.

Аякс на своем поле потерпел сенсационное поражение от Эксельсиора 1:2. В последний раз амстердамский гранд побеждал еще в прошлом месяце, 26 октября.

Чемпионат Нидерландов 2025/26. 13-й тур, 22 ноября

НАК Бреда – ПСВ – 0:1

Гол: Тил, 36

Аякс – Эксельсиор – 1:2

Голы: Дольберг, 59 – Науйокс, 37, 46

Волендам – Твенте – 1:1

Голы: Мюрен, 86 – Ротс, 46

Спарта Роттердам – Ситтард – 1:1

Голы: Китолано, 38 – Сирхюйс, 56

Хераклес – Гоу Эхед Иглс – 4:2

Голы: Мирани, 10, 51, Горнкамп, 54, Куленович, 90+3 – Сюре, 34, Смит, 38

Удаление: Джеймс, 69

Таблица чемпионата Нидерландов 2025/26