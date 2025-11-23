Таблица чемпионата Турции. Степаненко впервые в сезоне отыграл весь матч

22 ноября прошли несколько матчей 13-го тура чемпионата Турции 2025/26.

Эюпспор вместе с украинским хавбеком Тарасом Степаненко сыграл вничью с командой Карагюмрок 1:1. Степаненко провел на поле все 90 минут – это первый матч Тараса в сезоне, который он отыграл полностью.

Галатасарай в непростом поединке против Генчлербирлиги на пять голов и с двумя удалениями одержал победу со счетом 3:2. Голы за стамбульский гранд забили Мауро Икарди, Барыш Йылмаз и Илкай Гюндоган.

Газиантеп на выезде сумел переиграть Кайсериспор 3:0. Дубль оформил Мохамед Байо.

Лидером чемпионата Турции являются Галатасарай с 32 очками. У ближайшего преследователя Фенербахче 28 пунктов и одна игра в запасе.

Трабзанспор, за который выступают Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов, идет на третьей позиции с 25 баллами. У Эюпспора и Степаненко девять очков и 16-е место из 18.

Чемпионат Турции 2025/26. 13-й тур, 22 ноября

Кайсериспор – Газиантеп – 0:3

Голы: Максим, 39 (пен.), Байо, 45, 64

Эюпспор – Карагюмрюк – 1:1

Голы: Акбаба, 66 – Краневиттер, 90

Галатасарай – Генчлербирлиги – 3:2

Голы: Икарди, 55, Барыш Йылмаз, 57, Гюндоган, 66 – Ньянг, 22, Мимароглу, 77

Удаление: Шаллай, 90+4 – Келвен, 60

Таблица чемпионата Турции 2025/26