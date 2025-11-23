Таблица чемпионата Турции. Степаненко впервые в сезоне отыграл весь матч
22 ноября в Суперлиге Газиатеп и Галатасарай добыли победы, Эюпспор сыграл вничью
22 ноября прошли несколько матчей 13-го тура чемпионата Турции 2025/26.
Эюпспор вместе с украинским хавбеком Тарасом Степаненко сыграл вничью с командой Карагюмрок 1:1. Степаненко провел на поле все 90 минут – это первый матч Тараса в сезоне, который он отыграл полностью.
Галатасарай в непростом поединке против Генчлербирлиги на пять голов и с двумя удалениями одержал победу со счетом 3:2. Голы за стамбульский гранд забили Мауро Икарди, Барыш Йылмаз и Илкай Гюндоган.
Газиантеп на выезде сумел переиграть Кайсериспор 3:0. Дубль оформил Мохамед Байо.
Лидером чемпионата Турции являются Галатасарай с 32 очками. У ближайшего преследователя Фенербахче 28 пунктов и одна игра в запасе.
Трабзанспор, за который выступают Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов, идет на третьей позиции с 25 баллами. У Эюпспора и Степаненко девять очков и 16-е место из 18.
Чемпионат Турции 2025/26. 13-й тур, 22 ноября
Кайсериспор – Газиантеп – 0:3
Голы: Максим, 39 (пен.), Байо, 45, 64
Эюпспор – Карагюмрюк – 1:1
Голы: Акбаба, 66 – Краневиттер, 90
Галатасарай – Генчлербирлиги – 3:2
Голы: Икарди, 55, Барыш Йылмаз, 57, Гюндоган, 66 – Ньянг, 22, Мимароглу, 77
Удаление: Шаллай, 90+4 – Келвен, 60
Таблица чемпионата Турции 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|13
|10
|2
|1
|28 - 8
|01.12.25 19:00 Фенербахче - Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай
|32
|2
|Фенербахче
|12
|8
|4
|0
|25 - 10
|23.11.25 19:00 Ризеспор - Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче
|28
|3
|Трабзонспор
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|24.11.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор
|25
|4
|Самсунспор
|12
|6
|5
|1
|18 - 11
|23.11.25 16:00 Бешикташ - Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче
|23
|5
|Гёзтепе
|12
|6
|4
|2
|15 - 6
|23.11.25 13:30 Гёзтепе - Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир
|22
|6
|Газиантеп
|13
|6
|4
|3
|20 - 20
|29.11.25 16:00 Газиантеп - Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор
|22
|7
|Бешикташ
|12
|6
|2
|4
|21 - 16
|23.11.25 16:00 Бешикташ - Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги
|20
|8
|Аланьяспор
|12
|3
|6
|3
|12 - 12
|23.11.25 16:00 Аланьяспор - Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор
|15
|9
|Коньяспор
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|24.11.25 19:00 Коньяспор - Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор
|14
|10
|Ризеспор
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|23.11.25 19:00 Ризеспор - Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор
|14
|11
|Коджаелиспор
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|23.11.25 13:30 Гёзтепе - Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор
|14
|12
|Истанбул Башакшехир
|12
|3
|4
|5
|13 - 11
|24.11.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай
|13
|13
|Антальяспор
|12
|4
|1
|7
|13 - 23
|24.11.25 19:00 Коньяспор - Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор
|13
|14
|Генчлербирлиги
|13
|3
|2
|8
|14 - 20
|28.11.25 19:00 Коджаелиспор - Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги
|11
|15
|Касымпаша
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|23.11.25 16:00 Аланьяспор - Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор
|10
|16
|Эюпспор
|13
|2
|3
|8
|7 - 16
|29.11.25 16:00 Газиантеп - Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша
|9
|17
|Кайсериспор
|13
|1
|6
|6
|13 - 31
|29.11.25 13:30 Ризеспор - Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор
|9
|18
|Карагюмрюк
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|30.11.25 19:00 Карагюмрюк - Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк
|8
