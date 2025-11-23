Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Кайсериспор
22.11.2025 13:30 – FT 0 : 3
Газиантеп
Турция
23 ноября 2025, 05:43 | Обновлено 23 ноября 2025, 05:47
Таблица чемпионата Турции. Степаненко впервые в сезоне отыграл весь матч

22 ноября в Суперлиге Газиатеп и Галатасарай добыли победы, Эюпспор сыграл вничью

Таблица чемпионата Турции. Степаненко впервые в сезоне отыграл весь матч
ФК Эюпспор

22 ноября прошли несколько матчей 13-го тура чемпионата Турции 2025/26.

Эюпспор вместе с украинским хавбеком Тарасом Степаненко сыграл вничью с командой Карагюмрок 1:1. Степаненко провел на поле все 90 минут – это первый матч Тараса в сезоне, который он отыграл полностью.

Галатасарай в непростом поединке против Генчлербирлиги на пять голов и с двумя удалениями одержал победу со счетом 3:2. Голы за стамбульский гранд забили Мауро Икарди, Барыш Йылмаз и Илкай Гюндоган.

Газиантеп на выезде сумел переиграть Кайсериспор 3:0. Дубль оформил Мохамед Байо.

Лидером чемпионата Турции являются Галатасарай с 32 очками. У ближайшего преследователя Фенербахче 28 пунктов и одна игра в запасе.

Трабзанспор, за который выступают Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов, идет на третьей позиции с 25 баллами. У Эюпспора и Степаненко девять очков и 16-е место из 18.

Чемпионат Турции 2025/26. 13-й тур, 22 ноября

Кайсериспор – Газиантеп – 0:3

Голы: Максим, 39 (пен.), Байо, 45, 64

Эюпспор – Карагюмрюк – 1:1

Голы: Акбаба, 66 – Краневиттер, 90

Галатасарай – Генчлербирлиги – 3:2

Голы: Икарди, 55, Барыш Йылмаз, 57, Гюндоган, 66 – Ньянг, 22, Мимароглу, 77

Удаление: Шаллай, 90+4 – Келвен, 60

Таблица чемпионата Турции 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 13 10 2 1 28 - 8 01.12.25 19:00 Фенербахче - Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай 32
2 Фенербахче 12 8 4 0 25 - 10 23.11.25 19:00 Ризеспор - Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче 28
3 Трабзонспор 12 7 4 1 18 - 8 24.11.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор 25
4 Самсунспор 12 6 5 1 18 - 11 23.11.25 16:00 Бешикташ - Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче 23
5 Гёзтепе 12 6 4 2 15 - 6 23.11.25 13:30 Гёзтепе - Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир 22
6 Газиантеп 13 6 4 3 20 - 20 29.11.25 16:00 Газиантеп - Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор 22
7 Бешикташ 12 6 2 4 21 - 16 23.11.25 16:00 Бешикташ - Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги 20
8 Аланьяспор 12 3 6 3 12 - 12 23.11.25 16:00 Аланьяспор - Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор 15
9 Коньяспор 12 4 2 6 18 - 20 24.11.25 19:00 Коньяспор - Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор 14
10 Ризеспор 12 3 5 4 14 - 16 23.11.25 19:00 Ризеспор - Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор 14
11 Коджаелиспор 12 4 2 6 11 - 15 23.11.25 13:30 Гёзтепе - Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор 14
12 Истанбул Башакшехир 12 3 4 5 13 - 11 24.11.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай 13
13 Антальяспор 12 4 1 7 13 - 23 24.11.25 19:00 Коньяспор - Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор 13
14 Генчлербирлиги 13 3 2 8 14 - 20 28.11.25 19:00 Коджаелиспор - Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги 11
15 Касымпаша 12 2 4 6 11 - 17 23.11.25 16:00 Аланьяспор - Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор 10
16 Эюпспор 13 2 3 8 7 - 16 29.11.25 16:00 Газиантеп - Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша 9
17 Кайсериспор 13 1 6 6 13 - 31 29.11.25 13:30 Ризеспор - Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор 9
18 Карагюмрюк 13 2 2 9 13 - 24 30.11.25 19:00 Карагюмрюк - Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк 8
События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Байо (Газиантеп), асcист Дрисса Камара.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Байо (Газиантеп), асcист Дрисса Камара.
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Александру Максим (Газиантеп).
