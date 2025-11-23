Наполи – Аталанта – 3:1. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча
22 ноября прошел матч 12-го тура Серии А
22 ноября в 21:45 начался матч 12-го тура Серии А между клубами «Наполи» и «Аталанта».
Команды встретились в Неаполе на арене «Стадио Диего Армандо Марадона».
Первый тайм завершился разгромом гостей – «Наполи» забил три мяча и ушёл на перерыв с комфортным преимуществом.
Гости попытались вернуться к игре, но их хватило всего на один гол. Как результат, «Наполи» после поражения оформил уверенную победу (3:1).
Серия А. 12-й тур, 22 ноября
«Наполи» – «Аталанта» – 3:1
Голы: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамакка, 52
ГОЛ! 1:0, Нерес, 17 мин.
ГОЛ! 2:0, Нерес, 38 мин.
ГОЛ! 3:0, Ланг, 45 мин.
ГОЛ! 3:1, Скамакка, 52 мин.
События матча
