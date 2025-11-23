Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Аталанта – 3:1. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Наполи
22.11.2025 21:45 – FT 3 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 ноября 2025, 00:03 |
50
0

Наполи – Аталанта – 3:1. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча

22 ноября прошел матч 12-го тура Серии А

23 ноября 2025, 00:03 |
50
0
Наполи – Аталанта – 3:1. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября в 21:45 начался матч 12-го тура Серии А между клубами «Наполи» и «Аталанта».

Команды встретились в Неаполе на арене «Стадио Диего Армандо Марадона».

Первый тайм завершился разгромом гостей – «Наполи» забил три мяча и ушёл на перерыв с комфортным преимуществом.

Гости попытались вернуться к игре, но их хватило всего на один гол. Как результат, «Наполи» после поражения оформил уверенную победу (3:1).

Серия А. 12-й тур, 22 ноября

«Наполи» – «Аталанта» – 3:1

Голы: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамакка, 52

ГОЛ! 1:0, Нерес, 17 мин.

ГОЛ! 2:0, Нерес, 38 мин.

ГОЛ! 3:0, Ланг, 45 мин.

ГОЛ! 3:1, Скамакка, 52 мин.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта), асcист Рауль Белланова.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Наполи), асcист Джованни Ди Лоренцо.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Скотт МакТоминай.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
По теме:
ПСЖ – Гавр – 3:0. Надежный матч от Забарного. Видео голов и обзор матча
Экс-игрок Шахтера стал героем. Наполи обыграл Аталанту и возглавил Серию А
ВИДЕО. Украинец ударом с лета поразил ворота польской Легии
Наполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Давид Нерес Ноа Ланг Джанлука Скамакка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 07:10 15
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь
Футбол | 22 ноября 2025, 19:58 56
Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь
Пропущенный гол в раздевалку все испортил. Шахтер разгромил Оболонь

Пять из шести голов «горняки» забили во второй половине матча

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 22.11.2025, 20:41
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
В Динамо решили, когда могут отправить Шовковского в отставку
Футбол | 22.11.2025, 22:33
В Динамо решили, когда могут отправить Шовковского в отставку
В Динамо решили, когда могут отправить Шовковского в отставку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
21.11.2025, 19:59 26
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем