Наполи – Аталанта – 3:1. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча

22 ноября в 21:45 начался матч 12-го тура Серии А между клубами «Наполи» и «Аталанта».

Команды встретились в Неаполе на арене «Стадио Диего Армандо Марадона».

Первый тайм завершился разгромом гостей – «Наполи» забил три мяча и ушёл на перерыв с комфортным преимуществом.

Гости попытались вернуться к игре, но их хватило всего на один гол. Как результат, «Наполи» после поражения оформил уверенную победу (3:1).

Серия А. 12-й тур, 22 ноября

«Наполи» – «Аталанта» – 3:1

Голы: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамакка, 52

ГОЛ! 1:0, Нерес, 17 мин.

ГОЛ! 2:0, Нерес, 38 мин.

ГОЛ! 3:0, Ланг, 45 мин.

ГОЛ! 3:1, Скамакка, 52 мин.