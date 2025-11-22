Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Харви Барнс повторил достижение Алана Ширера в матчах против Манчестер Сити
Англия
22 ноября 2025, 22:03 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:04
0

Харви Барнс повторил достижение Алана Ширера в матчах против Манчестер Сити

Игрок Ньюкасл Юнайтед дублем принес победу своей команде

Харви Барнс повторил достижение Алана Ширера в матчах против Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Барнс

Харви Барнс стал первым игроком Ньюкасл Юнайтед после Алана Ширера, отличившегося дублем в матче АПЛ против Манчестер Сити.

Произошло это в 12-м туре, в котором «сороки» дома победили «горожан» со счетом 2:1.

Последним игроком, забивавшим два гола за Ньюкасл против МС в АПЛ, был Алан Ширер в 2003 году.

Интересным фактом является то, что с того момента по сей день состоялось 40 поединков между этими командами (включая этот, в котором Барнс сделал дубль).

чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Сити Ньюкасл Манчестер Сити Харви Барнс Алан Ширер
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
