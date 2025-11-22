Харви Барнс повторил достижение Алана Ширера в матчах против Манчестер Сити
Игрок Ньюкасл Юнайтед дублем принес победу своей команде
Харви Барнс стал первым игроком Ньюкасл Юнайтед после Алана Ширера, отличившегося дублем в матче АПЛ против Манчестер Сити.
Произошло это в 12-м туре, в котором «сороки» дома победили «горожан» со счетом 2:1.
Последним игроком, забивавшим два гола за Ньюкасл против МС в АПЛ, был Алан Ширер в 2003 году.
Интересным фактом является то, что с того момента по сей день состоялось 40 поединков между этими командами (включая этот, в котором Барнс сделал дубль).
2 - Harvey Barnes is the first Newcastle player to score twice in a Premier League game against Manchester City since Alan Shearer in November 2003, with tonight being their 40th meeting in the competition since Shearer's brace. Catalyst. pic.twitter.com/pj9HPMgNvv— OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025
