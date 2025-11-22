Ливерпуль в матче против Ноттингем Форест обновил ряд клубных антирекордов
«Красные» очень неудачно проводят старт сезона 2025/26
Ливерпуль снова проиграл в матче АПЛ, обновив ряд клубных антирекордов.
В матче 12-го тура «красные» дома проиграли Ноттингем Форест со счетом 0:3.
Для Ливерпуля это поражение стало вторым подряд в АПЛ с разницей в 3+ гола. Напомним, в прошлом туре подопечные Арне Слота проиграли на выезде Манчестер Сити со счетом 3:0.
В последний раз до этого Ливерпуль проигрывал дважды подряд в чемпионате Англии с разницей в 3+ мяче еще в апреле 1965 года под руководством Билла Шенкли.
Также «красные» стали четвертыми действующими чемпионами Англии, которые в 12 турах следующего за победным сезоном проиграли в 6+ матчах. До этого этим «достижением» отмечались Блэкберн Роверс в сезоне 1995/96(6), Челси в сезоне 2015/16(7) и Лестер Сити в сезоне 2016/17(6).
Также в историю Ливерпуля вошел Александер Исак, который стал первым в клубе, проигравшим во всех четырех своих дебютных матчах в АПЛ, в которых выходил в стартовом составе.
1965 - Liverpool have lost back-to-back league games by a margin of 3+ goals for the first time since April 1965 under Bill Shankly. Malfunction. pic.twitter.com/0DnKQkYIib— OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025
4 - Liverpool are just the fourth side to start a season as defending champions in the Premier League with 6+ defeats in their first 12 games, after Blackburn Rovers in 1995-96 (6), Chelsea in 2015-16 (7), and Leicester City in 2016-17 (6). Crumbling. pic.twitter.com/ZgUn7u96k6— OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025
4 - Alexander Isak is the first Liverpool player in Premier League history to end on the losing side in each of his first four starts for the club. Unfortunate. pic.twitter.com/gJLnUqkek1— OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Если киевляне потеряют очки, то вернуться в чемпионскую гонку им будет очень сложно
Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»