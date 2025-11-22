Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль в матче против Ноттингем Форест обновил ряд клубных антирекордов
Англия
22 ноября 2025, 19:54 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:55
Ливерпуль в матче против Ноттингем Форест обновил ряд клубных антирекордов

«Красные» очень неудачно проводят старт сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль снова проиграл в матче АПЛ, обновив ряд клубных антирекордов.

В матче 12-го тура «красные» дома проиграли Ноттингем Форест со счетом 0:3.

Для Ливерпуля это поражение стало вторым подряд в АПЛ с разницей в 3+ гола. Напомним, в прошлом туре подопечные Арне Слота проиграли на выезде Манчестер Сити со счетом 3:0.

В последний раз до этого Ливерпуль проигрывал дважды подряд в чемпионате Англии с разницей в 3+ мяче еще в апреле 1965 года под руководством Билла Шенкли.

Также «красные» стали четвертыми действующими чемпионами Англии, которые в 12 турах следующего за победным сезоном проиграли в 6+ матчах. До этого этим «достижением» отмечались Блэкберн Роверс в сезоне 1995/96(6), Челси в сезоне 2015/16(7) и Лестер Сити в сезоне 2016/17(6).

Также в историю Ливерпуля вошел Александер Исак, который стал первым в клубе, проигравшим во всех четырех своих дебютных матчах в АПЛ, в которых выходил в стартовом составе.

чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Ноттингем Форест Английская Премьер-лига статистика Александер Исак
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
