Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на жеребьевку плей-офф раунда отбора в ЧМ-2026, где национальная сборная Украины встретится со Швецией.

– Соперником «сине-желтых» стала Швеция. Пожалуй, самый плохой вариант из возможных?

– Еще до жеребьевки я говорил, что вообще все равно, с кем нас сведут – мы имеем потенциал, чтобы обыгрывать любого из этих соперников.

– За счет чего подопечные Сергея Реброва могут квалифицироваться в финал плей-офф?

– Нам по силам обыграть Швецию. У нас собрана прекрасная команда – наши футболисты очень квалифицированные. Именно поэтому я уверен, что мы пройдем в Швецию.

– Победитель пары Украина – Швеция в финале плей-офф сыграет против победителя пары Польша – Албания. Кого считаете фаворитом в этом противостоянии?

– В паре Польша – Албания тоже не вижу явного фаворита – это две команды добротного уровня, которые именно в очном матче решат, кто квалифицируется в финал плей-офф, – сказал Григорчук.