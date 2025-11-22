Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко назвал главную цель сборной Украины перед матчем со Швецией
Чемпионат мира
22 ноября 2025, 11:35 | Обновлено 22 ноября 2025, 11:41
317
0

Шевченко назвал главную цель сборной Украины перед матчем со Швецией

Президент УАФ прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026

22 ноября 2025, 11:35 | Обновлено 22 ноября 2025, 11:41
317
0
Шевченко назвал главную цель сборной Украины перед матчем со Швецией
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026.

«Сине-желтые» сыграют в полуфинале против Швеции, победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания в борьбе за путевку на мундиаль.

«Сборная Украины может и должна быть на Чемпионате мира 2026 года. Швеция – сильный соперник, но и мы тоже. Швеция всегда показывала отличный футбол, имея в своем распоряжении очень сильных игроков.

Будет ли важно попасть на мундиаль, особенно учитывая то, что мы переживаем? Да, безусловно. У нас две цели: спортивная сторона – соревноваться с сильнейшими командами и играть ради болельщиков, которые страдают из-за войны. Мы будем бороться за это», – подытожил Шевченко.

Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.

Финальный матч «сине-желтых» состоится 31 марта тоже на условно домашнем стадионе, если команда одолеет Швецию.

По теме:
Юрий БЕНЬО: «Поляки желают, чтобы Украина выбила Швецию»
Эксперты Football Meets Data оценили шансы Украины на выход на ЧМ-2026
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Андрей Шевченко
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Футбол | 21 ноября 2025, 14:09 0
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»

Хорват отреагировал на решение Фернандиньо завершить карьеру

РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21 ноября 2025, 15:15 42
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»

Наставник сборной Украины прокомментировал выбор места проведения матчей квалификации ЧМ-2026

Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 22.11.2025, 10:44
Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Футбол | 21.11.2025, 14:33
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 07:15
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
20.11.2025, 13:31 4
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 8
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
21.11.2025, 17:33 6
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем