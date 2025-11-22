Шевченко назвал главную цель сборной Украины перед матчем со Швецией
Президент УАФ прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026.
«Сине-желтые» сыграют в полуфинале против Швеции, победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре Польша – Албания в борьбе за путевку на мундиаль.
«Сборная Украины может и должна быть на Чемпионате мира 2026 года. Швеция – сильный соперник, но и мы тоже. Швеция всегда показывала отличный футбол, имея в своем распоряжении очень сильных игроков.
Будет ли важно попасть на мундиаль, особенно учитывая то, что мы переживаем? Да, безусловно. У нас две цели: спортивная сторона – соревноваться с сильнейшими командами и играть ради болельщиков, которые страдают из-за войны. Мы будем бороться за это», – подытожил Шевченко.
Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе. В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания.
Финальный матч «сине-желтых» состоится 31 марта тоже на условно домашнем стадионе, если команда одолеет Швецию.
