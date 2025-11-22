Юрий БЕНЬО: «Поляки желают, чтобы Украина выбила Швецию»

Украинский тренер Юрий Беньо считает, что представители национальной сборной Польши надеются, что Украина победит Швецию в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2026.

– Нам жребий подарил логистическую коллизию: если выходим в финал, то есть потенциальный матч против Польши. Вы, собственно, сейчас тоже работаете в Польше. Каково ваше мнение по этому поводу? И что на этот счет говорят поляки вокруг вас? Нужно играть в Польше или где-нибудь еще?

– Они тоже все ожидают, они желают, чтобы мы прошли. Все надеются, что Польша пройдет Албанию, мы пройдем в Швецию, вместе встретимся – и уже решим, кто будет сильнее. Такие ожидания есть, поддержка есть и скорбь за нашу сборную. Возможно, они это делают из-за того, что думают, что шведы сильнее сборной.

– Следует ли эти матчи играть в Польше, где мы играли матчи отбора? Потому Ребров, например, уже сказал, что это ненормально. А поляки в свою очередь надеются, что смогут с нами договориться.

– Ну да, потому что по сути самый главный матч сборной ты будешь играть на выезде, тем более имея преимущество. Хотя мы понимаем, что у Украины сейчас преимущество условно, потому что все матчи на выезде проходят.

Хотя мне кажется, что даже если мы тот матч сделаем или в Словакии, или в Чехии, или в Германии, поляков будет не меньше на этом матче, потому что эти страны рядом, им все равно добираться на этом матче не является проблемой сейчас.

Ясно, что в Польше совсем по-другому будет. Поэтому, если мы, дай Бог, пройдем шведов, лучше сыграть все-таки где-нибудь в более нейтральной для соперника стране. Все-таки на поле мы соперники.

Мы понимаем, как поляки относятся к украинцам с их помощью, действительно, они нам всегда идут на встречу – и в еврокубках, и на матчах сборной. И мы им благодарны за это. Но это же спортивная борьба, – сказал Беньо.

В случае победы Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания. Украина проведет финальный матч 31 марта тоже на условно домашнем стадионе.

В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников поделены на 4 пути. На каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.