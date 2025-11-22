Украинский тренер: «Сейчас у сборной Украины есть шансы со Швецией, но...»

Известный украинский тренер Юрий Беньо оценил перспективы национальной сборной Украины в матче против Швеции в плей-офф отборочного цикла к ЧМ-2026.

– Какие у нас шансы против Швеции?

– Если говорить сейчас, то как шансы есть. Но давайте посмотрим по составу, какие игроки в них играют. У них был не очень удачный начальный цикл, но они сейчас сменили тренера и имеют 2-3 месяца.

Если бы мы сейчас играли с ними, было бы больше шансов, я считаю. А так за прошедшее время все-таки новый штаб уже проанализирует, что им удалось, что не удалось, где-то перестроит, будет иметь время подготовиться совсем по-другому.

А то, что футболисты у них очень высокого уровня, мы сами видим, потому что играют в одних из лучших команд – и английских, и зарубежных. Поэтому нам будет очень-очень нелегко. Я считаю, что по игрокам это один из сильнейших соперников, выпавший нам на данном этапе.

– На что штабу Реброва нужно в первую очередь обратить внимание на шведов?

– Я думаю, тренерский штаб, прежде всего, будет отталкиваться от тех игроков, которые у нас на тот момент будут в обойме. Ясно, что нужно будет уделять большее внимание их атакующему потенциалу, потому что там игроки очень высокого уровня играют индивидуально очень сильные. Поэтому ясно, что нужно будет в первую очередь нейтрализовать их – это будет основная задача.

Но в первую очередь наверняка будет необходимо, чтобы ключевые игроки сборной подошли в оптимальных кондициях, без травм. Если это будет на тот момент, то у нас в принципе шансы, я считаю, равные, – сказал Беньо.