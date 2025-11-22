В Черноморце ожидается возвращение ведущего футболиста

Серию очковых потерь одесского «Черноморца» во второй половине первого круга многие связывают с одним из важных факторов – отсутствием главного бомбардира команды Алексея Хобленко.

Как стало известно из источников Sport.ua, в конце сентября, накануне матча 8-го тура первой лиги форвард «моряков» получил повреждение боковой связки левой ноги, из-за которой пропустил девять игр. Однако более чем полуторамесячный период восстановления недавно позволив 31-летнему нападающему вернуться в строй.

Ожидается, что в матче с хмельницким «Подольем», который состоится в рамках 17-го тура в Одессе, Хобленко сможет вернуться на поле и помочь своей команде в атаке.

В нынешнем чемпионате этот футболист сыграл 7 поединков, отличившихся 4 голами.