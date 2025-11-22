Нападающий Баварии узнал срок дисквалификации за жуткий фол в ЛЧ

Колумбийский нападающий «Баварии» Луис Диас узнал срок своего наказания за грубый фол против защитника ПСЖ Ашрафа Хакими в победном для своей команды матче Лиги чемпионов (2:1), после которого марокканец не может самостоятельно передвигаться.

Диас получил от главного арбитра прямую красную карточку за свои действия на «Парк де Пренс», однако дисквалификация колумбийца продлится более одного матча.

УЕФА признала подкат Луиса «серьезной грубой игрой» и отстранила нападающего на три встречи.

В результате колумбиец пропустит следующие матчи «Баварии» в Лиге чемпионов против «Арсенала», «Спортинга» и «Юниона Сен-Жиллуаз».