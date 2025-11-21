Почему Paramount купил права на Лигу чемпионов: революционная сделка

Мотивация подписываться на Paramount+ в Великобритании раньше ограничивалась сериалами и большими именами Голливуда, но с лета 2027 года всё изменится: платформа получила права на Лигу чемпионов в Великобритании, завершив многолетнее партнерство УЕФА с TNT Sports.

Это стало неожиданной победой Paramount+ в тендере на права в пяти крупных европейских странах. Платформа получила главный пакет Лиги чемпионов в Великобритании и Германии, тогда как Amazon Prime сохранил часть матчей, Sky Sports заберет Лигу Европы и Лигу конференций, а BBC оставит хайлайты. В целом стоимость прав на показ выросла более чем на 20%.

Почему Paramount так активно идет в спорт? Живые спортивные трансляции остаются главной силой, заставляющей людей оформлять подписки. После семилетнего контракта с UFC на $7,7 млрд Paramount делает новый крупный шаг в Европе. Но эксперты предупреждают: окупаемость таких инвестиций на европейском рынке не гарантирована.

Paramount давно успешен в США, где CBS показывает Лигу чемпионов с 2020 года – трансляции становятся вирусными, а турнир входит в топ-5 драйверов подписок. Теперь компания пытается повторить успех в Европе.

Для фанатов это означает одно: еще одна обязательная подписка. Чтобы смотреть АПЛ и Лигу чемпионов полностью, понадобится доступ к Sky Sports, TNT Sports, Paramount+ и Amazon Prime. Эксперты называют ситуацию «кошмаром для зрителей» и прогнозируют рост пиратских трансляций.

Потеря прав стала тяжелым ударом для TNT Sports – канала, который строил свою идентичность на трансляциях Лиги чемпионов. Через два года TNT лишится и Лиги Европы, и Лиги конференций. Остаются только матчи АПЛ и кубковые турниры. Дополнительную интригу добавляет то, что Paramount Skydance рассматривают покупку Warner Bros. Discovery – владельца TNT.

Для УЕФА итоги тендера – успех: новый альянс UC3 добился значительного роста доходов и привлек новых игроков в европейский рынок трансляций. Победа Paramount стала важной частью этого процесса.

Переадаптация текста The Athletic