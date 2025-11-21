«Это тоже вариант». В УАФ рассказали, где Украина сыграет со Швецией

Пресс-атташе сборной Украины по футболу Виталий Плецан рассказал, где «сине-желтые» планируют сыграть матч плей-офф отбора чемпионата мира-2026 с национальной командой Швеции, а в случае победы над ней и с победителем пары Польша-Албания.

«Нам нужно подготовиться к игре против вас, Швеции. Затем мы можем встретиться с Польшей. Но еще есть вопрос - стоит ли нам играть домашний матч с Польшей в Польше. По логистическим причинам, как для национальной сборной, так и для наших болельщиков, мы хотели бы провести оба матча в одном месте. Все эти вопросы наши менеджеры сейчас тщательно изучают.

Не исключено, что мы сыграем со Швецией в Польше, но я так не думаю. Альтернативами могли бы стать Чехия, Германия или Испания. В испанской Мурсии мы также получили хорошую поддержку. Многие украинцы выехали из страны, поэтому много тех, кто поддерживает нас в других странах.

Я не слышал о вашем предложении сыграть в Швеции. Это, пожалуй, нереальная альтернатива. Для нас это действительно не будет домашним стадионом. Можем ли мы сыграть в Украине? Если война закончится, это также вариант. Но я думаю, что это также нереалистичная надежда», - сказал Плецан Aftonbladet.

Ранее шведский эксперт назвал матч с Украиной идеальной жеребьевкой для своей сборной.