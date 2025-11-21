Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это тоже вариант». В УАФ рассказали, где Украина сыграет со Швецией
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 21:03
Виталий Плецан поделился важной информацией

Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-атташе сборной Украины по футболу Виталий Плецан рассказал, где «сине-желтые» планируют сыграть матч плей-офф отбора чемпионата мира-2026 с национальной командой Швеции, а в случае победы над ней и с победителем пары Польша-Албания.

«Нам нужно подготовиться к игре против вас, Швеции. Затем мы можем встретиться с Польшей. Но еще есть вопрос - стоит ли нам играть домашний матч с Польшей в Польше. По логистическим причинам, как для национальной сборной, так и для наших болельщиков, мы хотели бы провести оба матча в одном месте. Все эти вопросы наши менеджеры сейчас тщательно изучают.

Не исключено, что мы сыграем со Швецией в Польше, но я так не думаю. Альтернативами могли бы стать Чехия, Германия или Испания. В испанской Мурсии мы также получили хорошую поддержку. Многие украинцы выехали из страны, поэтому много тех, кто поддерживает нас в других странах.

Я не слышал о вашем предложении сыграть в Швеции. Это, пожалуй, нереальная альтернатива. Для нас это действительно не будет домашним стадионом. Можем ли мы сыграть в Украине? Если война закончится, это также вариант. Но я думаю, что это также нереалистичная надежда», - сказал Плецан Aftonbladet.

Ранее шведский эксперт назвал матч с Украиной идеальной жеребьевкой для своей сборной.

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
«У меня есть несколько слов для поляков»: реакция Шевченко на жребий
Шведский эксперт – о матче с Украиной: «Это жеребьевка мечты. Идеально»
