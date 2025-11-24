РЕБРОВ: «Меня этому научил Лобановский. Они – эксперты на бумаге»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим отношением к критике в свой адрес.

«Знаете, я уже давно привык к подобным вещам. Лобановский в свое время говорил мне: не стоит обращать внимание на все, что вокруг. У нас очень много «специалистов» только на словах – каждый болельщик считает себя экспертом и убежден, что знает, как нужно действовать. Я работаю тренером не первый год, поэтому справляюсь.

Когда побеждаешь – все молчат, но стоит где-то оступиться, и сразу появляются советы. Это давно стало привычным. Нужно держать фокус на своей работе и на результатах. И для сборной Украины, и для топ-клубов, с которыми я работал, именно результат всегда имел ключевое значение», – сказал Ребров.