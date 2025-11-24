Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Меня этому научил Лобановский. Они – эксперты на бумаге»
Чемпионат мира
24 ноября 2025, 02:32 |
155
1

РЕБРОВ: «Меня этому научил Лобановский. Они – эксперты на бумаге»

Тренер сборной Украины – о критике

24 ноября 2025, 02:32 |
155
1 Comments
РЕБРОВ: «Меня этому научил Лобановский. Они – эксперты на бумаге»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим отношением к критике в свой адрес.

«Знаете, я уже давно привык к подобным вещам. Лобановский в свое время говорил мне: не стоит обращать внимание на все, что вокруг. У нас очень много «специалистов» только на словах – каждый болельщик считает себя экспертом и убежден, что знает, как нужно действовать. Я работаю тренером не первый год, поэтому справляюсь.

Когда побеждаешь – все молчат, но стоит где-то оступиться, и сразу появляются советы. Это давно стало привычным. Нужно держать фокус на своей работе и на результатах. И для сборной Украины, и для топ-клубов, с которыми я работал, именно результат всегда имел ключевое значение», – сказал Ребров.

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Пусть Зинченко и Довбик снова огорчат Швецию»
ФОТО. «Лучший перформанс Мудрика за год»: как он стал мастером пикапа
Экс-игрок Украины назвал игроков, которые усилят команду в матче со Швецией
Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
Футбол | 23 ноября 2025, 03:52 0
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя

Криштиану Роналду может быть доволен прогнозом...

Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы
Футбол | 24 ноября 2025, 01:40 0
Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы
Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы

Украинский форвард Ромы продолжает восстанавливаться от повреждения бедра

Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Футбол | 23.11.2025, 14:12
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Известный эксперт рассказал, кто должен быть тренером в Динамо
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Теннис | 24.11.2025, 01:10
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Allen
да уж...топ клубов ты Сережа возглавлял целый вагон ахаха
Ответить
+1
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем