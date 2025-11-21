Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
22.11.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 16:27 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:02
149
0

Матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени

ФК Карпаты Львов

В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».

Команды сыграют на стадионе «Украина» во Львове, стартовый свисток главного арбитра Николая Балакина прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 12-ти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице. «Карпаты» занимают восьмое место, в активе команды – 18 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Металлист 1925 смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
