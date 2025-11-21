Карпаты Львов

Карпаты – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени
В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовские «Карпаты» и харьковский «Металлист 1925».
Команды сыграют на стадионе «Украина» во Львове, стартовый свисток главного арбитра Николая Балакина прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
После 12-ти сыгранных туров «Металлист 1925» набрал 17 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице. «Карпаты» занимают восьмое место, в активе команды – 18 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
