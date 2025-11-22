Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины

Бывший игрок сборной Польши Мариуш Левандовски отреагировал на слова легенды сборной Швеции Мартина Далина, что Украина является одним из самых легких соперников в плей-офф отбора к ЧМ-2026.

«Такими заявлениями, я так думаю, шведы просто пытаются показать, что они, мол, не боятся Украины, а верят в себя. Шведы чисто на психологическом уровне давят», – сказал Левандовски.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.