Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Чемпионат мира
22 ноября 2025, 23:48 |
853
1

Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины

Мариуш – о словах Мартина Далина

22 ноября 2025, 23:48 |
853
1 Comments
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Маріуш Левандовськи

Бывший игрок сборной Польши Мариуш Левандовски отреагировал на слова легенды сборной Швеции Мартина Далина, что Украина является одним из самых легких соперников в плей-офф отбора к ЧМ-2026.

«Такими заявлениями, я так думаю, шведы просто пытаются показать, что они, мол, не боятся Украины, а верят в себя. Шведы чисто на психологическом уровне давят», – сказал Левандовски.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

По теме:
Экс-игрок Украины назвал игроков, которые усилят команду в матче со Швецией
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Желаю вашей сборной пробиться на чемпионат мира»
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Мариуш Левандовски сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Футбол | 22 ноября 2025, 19:05 22
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема
Это уже предел? Ливерпуль потерпел катастрофическое поражение от Ноттингема

Команда Слота уступила 0:3

Легенда Динамо объяснил Суркису, кто должен тренировать клуб
Футбол | 22 ноября 2025, 22:52 0
Легенда Динамо объяснил Суркису, кто должен тренировать клуб
Легенда Динамо объяснил Суркису, кто должен тренировать клуб

Максим Шацких считает, что не нужно кардинальных решений – Шовковский должен продолжать тренировать

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 22.11.2025, 20:41
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Olex
Якщо подивитися, що окрім нас там були Італія, Данія і Туреччина, то усе логічно. 
Ответить
0
Популярные новости
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
21.11.2025, 19:59 26
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 11
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем