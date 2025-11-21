Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»

Бывший нападающий сборной Швеции Мартин Далин прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026, по итогам которой его команде досталась сборная Украины.

– Как вы относитесь к тому, что люди радуются тому, что вы выиграли так называемую лотерею мечты?

– Я абсолютно считаю, что Украина и Дания были двумя самыми легкими командами, с которыми пришлось играть. Думаю, что против Италии и Турции было бы трудно играть на выезде. Украина? Это неплохая команда.

– Каково это было – быть шведом, но нейтральным во время жеребьевки?

– Я был нейтральным, но, конечно, болел за Швецию. Это было абсолютно нормально.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.