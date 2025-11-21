В Ливерпуле назвали потенциального обладателя Золотого мяча
Президент Ливерпуля рассказал, почему клуб решил приобрести Вирца
Президент «Ливерпуля» Том Вернер рассказал, почему клуб решил приобрести Флориана Вирца у «Байера».
«Когда появляется шанс подписать футболиста такого уровня, им нужно пользоваться. Вирц – невероятно одаренный игрок. Не исключено, что однажды он сможет выиграть «Золотой мяч».
Даже если хотя бы часть того, что о нем говорят, подтвердится, он станет серьезным усилением для нашей команды», – отметил Вернер.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц занимает или делит первое место сразу в трех ключевых креативных показателях текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 42.6% вероятности
Для Шацкого – приоритет тренировать киевский гранд