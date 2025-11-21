Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Ливерпуле назвали потенциального обладателя Золотого мяча
В Ливерпуле назвали потенциального обладателя Золотого мяча

В Ливерпуле назвали потенциального обладателя Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Президент «Ливерпуля» Том Вернер рассказал, почему клуб решил приобрести Флориана Вирца у «Байера».

«Когда появляется шанс подписать футболиста такого уровня, им нужно пользоваться. Вирц – невероятно одаренный игрок. Не исключено, что однажды он сможет выиграть «Золотой мяч».

Даже если хотя бы часть того, что о нем говорят, подтвердится, он станет серьезным усилением для нашей команды», – отметил Вернер.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц занимает или делит первое место сразу в трех ключевых креативных показателях текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ливерпуль Флориан Вирц Золотой мяч Байер
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
