В Ливерпуле назвали потенциального обладателя Золотого мяча

Президент «Ливерпуля» Том Вернер рассказал, почему клуб решил приобрести Флориана Вирца у «Байера».

«Когда появляется шанс подписать футболиста такого уровня, им нужно пользоваться. Вирц – невероятно одаренный игрок. Не исключено, что однажды он сможет выиграть «Золотой мяч».

Даже если хотя бы часть того, что о нем говорят, подтвердится, он станет серьезным усилением для нашей команды», – отметил Вернер.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц занимает или делит первое место сразу в трех ключевых креативных показателях текущего розыгрыша Лиги чемпионов.