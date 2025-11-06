Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 17:27
Его не остановить. Вирц – самый креативный игрок Лиги чемпионов

Игрок «Ливерпуля» создает много моментов для партнеров

Его не остановить. Вирц – самый креативный игрок Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц занимает, либо делит первое место сразу в трех основных креативных метриках в текущем сезоне Лиги чемпионов:

  • Созданные моменты (16 – общее 1-е)
  • Ожидаемые передачи (2,1 – 1-е)
  • Созданные Big chances (большие моменты) (4 – общее 1-е)

В предыдущем туре Лиги чемпионов «красные» в домашнем матче обыграли мадридский «Реал» со счетом 1:0.

«Ливерпуль» после четырех туров Лиги чемпионов имеет в активе девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Иван Чирко
