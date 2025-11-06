Его не остановить. Вирц – самый креативный игрок Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц занимает, либо делит первое место сразу в трех основных креативных метриках в текущем сезоне Лиги чемпионов:

В предыдущем туре Лиги чемпионов «красные» в домашнем матче обыграли мадридский «Реал» со счетом 1:0.

«Ливерпуль» после четырех туров Лиги чемпионов имеет в активе девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

1 - Florian Wirtz is either the top or joint-top ranked player in the UEFA Champions League this season in each of these open play categories:



Chances created (16 - joint-1st)

Expected assists (2.1 - 1st)

Big chances created (4 - joint-1st)



Undeniable. pic.twitter.com/pkWMFcpPwQ