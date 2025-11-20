Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 21:11 |
737
0

ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду

Мактоминей во время гола через себя в ворота Дании прыгнул выше, чем Роналду в 2018

20 ноября 2025, 21:11 |
737
0
ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Шотландии Скотт Мактоминей установил рекорд после того, как забил бисиклетой в матче квалификации чемпионата мира против команды Дании (4:2).

Прыжок Мактоминея – самый высокий прыжок с голом через себя. Скотт выпрыгнул на высоту 2.53 метра и провисел в воздухе 1.7 секунды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Скотт побил рекорд Криштиану Роналду, который в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2017/28 положил мяч бисиклетой в ворота туринского Ювентуса. Семь с половиной лет назад КриРо забил через себя с высоты 2.35 метра за 1.5 секунды.

Мактоминей вместе со сборной Шотландии отправится на чемпионат мира 2026 – тартановая армия выиграла квалификационную группу С с 13 очками, обойдя на два пункта Данию.

ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду

По теме:
Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции
Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
Скотт Мактоминей Криштиану Роналду сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу фото бисиклета Лига чемпионов рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 15:00 3
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 16:15 3
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины

Авторитетный наставник считает, что «сине-желтым» попал самый сложный оппонент из всех возможных

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 20:15
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 20.11.2025, 19:33
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 6
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем