Хавбек сборной Шотландии Скотт Мактоминей установил рекорд после того, как забил бисиклетой в матче квалификации чемпионата мира против команды Дании (4:2).

Прыжок Мактоминея – самый высокий прыжок с голом через себя. Скотт выпрыгнул на высоту 2.53 метра и провисел в воздухе 1.7 секунды.

Скотт побил рекорд Криштиану Роналду, который в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2017/28 положил мяч бисиклетой в ворота туринского Ювентуса. Семь с половиной лет назад КриРо забил через себя с высоты 2.35 метра за 1.5 секунды.

Мактоминей вместе со сборной Шотландии отправится на чемпионат мира 2026 – тартановая армия выиграла квалификационную группу С с 13 очками, обойдя на два пункта Данию.

ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду