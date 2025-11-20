Мирча ЛУЧЕСКУ: «Турция? Все команды в первой корзине были одинаково сильны»

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который в свое время тренировал Шахтер Донецк и Динамо Киев, оценил жеребьевку плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 для своей сборной:

«Все команды в первой корзине были одинаково сильны. Обычная жеребьевка, нельзя было выбрать легкого соперника для этого стыкового матча. Я считаю, что у всех команд есть шансы.

Турция? Не могу сказать, что очень хорошо их знаю, но я посмотрел их последнюю игру со сборной Испании, и там было шесть игроков, которые дебютировали в национальной команде еще при мне. Это те игроки, которых я очень хорошо знаю еще с тех времен, 4–5 лет назад, когда они были очень молодыми.

Теперь у них куда больше опыта. У них сейчас все хорошо по результатам, это отличное время для них. Наши футболисты за эти четыре месяца должны поднять уровень за счет постоянного присутствия в своих клуба, благодаря играм из матча в матч, чтобы сохранить хороший уровень к плей-офф. Мы не можем говорить о шансах – матч играется на поле, и может случиться все что угодно. Футбол непредсказуем.

Легко не будет, атмосфера будет «горячей», и мы должны подготовиться ко всему. У нас есть опыт матча с Боснией в Зенице, мы знаем, какой будет атмосфера, только что гостеприимство будет другим.

Это не вопрос неудачи, мы идем от матча к матчу и увидим. Нас не интересует финал плей-офф, сейчас мы играем с Турцией», – сказал Луческу.

26 марта Румыния во главе с Луческу сыграет против Турции в выездном матче первого раунда плей-офф отбора ЧМ. В случае победы, румын ждет встреча либо со Словакией, либо с Косово.

Мирча Луческу возглавлял сборную Турции в период с 2017 по 2019 год, провел 17 матчей и выиграл всего четыре из них.