Легенда Динамо объяснил, почему сборной Украины не нужно бояться Швеции

Бывший футболист «Динамо» Олег Кузнецов высказался о соперниках Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«В целом не лучшая жеребьевка для сборной Украины. Что касается нашего полуфинального оппонента, то сборную Швеции мы обязаны проходить. Да, шведы имеют в своем составе немало неплохих футболистов, в том числе и из АПЛ, из «Арсенала» и «Ливерпуля», однако их командная игра в отборе ЧМ-2026 не впечатляла...

Кроме того, они и тренера по ходу поменяли, и все равно едва попали в этот плей-офф. Я понимаю, что это непростой соперник, и удивляюсь, почему они так выступили в квалификации. Тренерский штаб сборной Украины еще дополнительно разберет все нюансы игры шведов. Весной нам вполне удобно будет играть с ними, потому что в марте украинские легионеры будут в хорошем тонусе, да и футболисты «Шахтера» и «Динамо», думаю, наберут форму», – сказал Кузнецов.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.