Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда Динамо объяснил, почему сборной Украины не нужно бояться Швеции
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 21:46
Олег Кузнецов считает, что у команды Реброва неплохие шансы пройти дальше

ФК Динамо. Олег Кузнецов

Бывший футболист «Динамо» Олег Кузнецов высказался о соперниках Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

«В целом не лучшая жеребьевка для сборной Украины. Что касается нашего полуфинального оппонента, то сборную Швеции мы обязаны проходить. Да, шведы имеют в своем составе немало неплохих футболистов, в том числе и из АПЛ, из «Арсенала» и «Ливерпуля», однако их командная игра в отборе ЧМ-2026 не впечатляла...

Кроме того, они и тренера по ходу поменяли, и все равно едва попали в этот плей-офф. Я понимаю, что это непростой соперник, и удивляюсь, почему они так выступили в квалификации. Тренерский штаб сборной Украины еще дополнительно разберет все нюансы игры шведов. Весной нам вполне удобно будет играть с ними, потому что в марте украинские легионеры будут в хорошем тонусе, да и футболисты «Шахтера» и «Динамо», думаю, наберут форму», – сказал Кузнецов.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала
Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции
Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
Олег Кузнецов (футбол) сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
