Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это потеря, действительно большая потеря»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 16:31 | Обновлено 20 ноября 2025, 16:33
1604
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это потеря, действительно большая потеря»

Специалист высказался о отсутствии Малиновского в игре со сборной Швеции

20 ноября 2025, 16:31 | Обновлено 20 ноября 2025, 16:33
1604
2 Comments
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это потеря, действительно большая потеря»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о отсутствии полузащитника Руслана Малиновского в матче квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Швеции:

«А вот потеря Малиновского, действительно, большая. Будем верить, что Руслана мы увидим в финале», – сказал специалист.

РУслан Малиновский пропустит матч со сборной Швеции из-за перебора желтых карточек. Он будет доступен на финал плей-офф квалификации, еси Украины туда пробьется.

Поединок между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта.

Ранее сообщалось о том, что Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в поединке со Швецией.

По теме:
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
Инфантино выступил в стиле Трампа: «Это будет величайший, невероятный ЧМ»
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
Руслан Малиновский Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Швеция
Даниил Кирияка Источник: Meta.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 14:03 0
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Президент УАФ гордится достижением национальной команды

Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 19 ноября 2025, 18:00 3
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026

Одна из наиболее резонансных историй ноябрьского окна для игр национальных сборных…

Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Футбол | 20.11.2025, 08:03
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 10:24
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Так він спеціаліст по ісландцям і то в першому матчі. А також по азерцям в тому ж жовтні.
Ответить
0
Сергей Литвиненко
Конечно пробьётся.В чём вопрос.
Ответить
0
Популярные новости
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
20.11.2025, 06:30 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем