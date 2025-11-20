Мирон МАРКЕВИЧ: «Это потеря, действительно большая потеря»

Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о отсутствии полузащитника Руслана Малиновского в матче квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Швеции:

«А вот потеря Малиновского, действительно, большая. Будем верить, что Руслана мы увидим в финале», – сказал специалист.

РУслан Малиновский пропустит матч со сборной Швеции из-за перебора желтых карточек. Он будет доступен на финал плей-офф квалификации, еси Украины туда пробьется.

Поединок между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта.

Ранее сообщалось о том, что Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в поединке со Швецией.