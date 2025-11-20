Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Швеции пренебрежительно оценил, что команде досталась Украина
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 22:05 |
Мартин Далин доволен жеребьевкой

Легенда Швеции пренебрежительно оценил, что команде досталась Украина
Бывший нападающий национальной сборной Швеции Мартин Далин отреагировал на жеребьевку плей-офф отбора на чемпионат мира 2026, где команде досталась сборная Украины.

«Сборная Украины? Среди возможных соперников было немало сильных команд, но я счастлив, что жребий свел нас именно с Украиной», — сказал бывший форвард сборной Швеции Мартин Далин во время церемонии.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

По теме:
ВИДЕО. Дубль Шевченко и гол Довбика на 120+1. Как Украина Швеции забивала
Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции
Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: MEGOGO
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lucky_Loser
я теж радий бо вигравати шведів буде приємніше 
Ответить
+3
New Zealander
А що він мав казати говорячи про перший кошик? З першого кошику це справді найкращий варіант для Швеції тому він так і прокоментував. 
Ответить
+2
Український Крим
Пам'ятаю його виступи на ЧС-94 і його голи москалям...Їпать, я старий
Ответить
0
