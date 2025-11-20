Легенда Швеции пренебрежительно оценил, что команде досталась Украина

Бывший нападающий национальной сборной Швеции Мартин Далин отреагировал на жеребьевку плей-офф отбора на чемпионат мира 2026, где команде досталась сборная Украины.

«Сборная Украины? Среди возможных соперников было немало сильных команд, но я счастлив, что жребий свел нас именно с Украиной», — сказал бывший форвард сборной Швеции Мартин Далин во время церемонии.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.