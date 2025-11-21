Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины близок к смене клуба за €20 миллионов евро
Турция
21 ноября 2025, 23:02 |
1109
0

Футболист сборной Украины близок к смене клуба за €20 миллионов евро

Арсений Батагов может вскоре сменить команду

21 ноября 2025, 23:02 |
1109
0
Футболист сборной Украины близок к смене клуба за €20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов в настоящее время рассматривается как один из главных претендентов на переход во время зимнего трансферного периода.

Турецкие СМИ отмечают, что к украинцу проявляют устойчивый и довольно серьезный интерес сразу несколько клубов, и именно он считается наиболее вероятным кандидатом на выход из команды ближайшей зимой.

Сообщается также, что на итальянском рынке есть команды, готовые вступить в переговоры, и сумма потенциальных предложений может колебаться в диапазоне 18-20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

По теме:
Чемпион Италии предложил около 15 млн евро за футболиста сборной Украины
Шахтер может вернуть бывшего футболиста сборной Украины в УПЛ
Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Арсений Батагов чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21 ноября 2025, 09:40 12
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера

Для Шацких – приоритет тренировать киевский гранд

В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
Футбол | 21 ноября 2025, 07:01 4
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина

Улоф Лунд считает украинцев лучшим вариантом из всех возможных

ВИДЕО. Украинец спас команду от поражения в матче с прямым конкурентом
Футбол | 21.11.2025, 20:57
ВИДЕО. Украинец спас команду от поражения в матче с прямым конкурентом
ВИДЕО. Украинец спас команду от поражения в матче с прямым конкурентом
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21.11.2025, 09:05
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 21.11.2025, 20:27
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 321
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 8
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем