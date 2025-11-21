Футболист сборной Украины близок к смене клуба за €20 миллионов евро

Защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов в настоящее время рассматривается как один из главных претендентов на переход во время зимнего трансферного периода.

Турецкие СМИ отмечают, что к украинцу проявляют устойчивый и довольно серьезный интерес сразу несколько клубов, и именно он считается наиболее вероятным кандидатом на выход из команды ближайшей зимой.

Сообщается также, что на итальянском рынке есть команды, готовые вступить в переговоры, и сумма потенциальных предложений может колебаться в диапазоне 18-20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.