Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабиан Руис обладает уникальным рекордом в матчах за сборную
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 12:20 | Обновлено 20 ноября 2025, 12:22
42
0

Фабиан Руис обладает уникальным рекордом в матчах за сборную

Игрок ПСЖ с момента своего дебюта за национальную команду еще не проиграл ни одной игры

20 ноября 2025, 12:20 | Обновлено 20 ноября 2025, 12:22
42
0
Фабиан Руис обладает уникальным рекордом в матчах за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок ПСЖ Фабиан Руис имеет уникальное достижение в матчах за сборную Испании.

С момента своего дебюта за национальную команду в 2019 году он еще не проиграл ни одного матча.

Беспроигрышная серия Фабиана Руиса на данный момент составляет 41 игру, что является мировым рекордом.

До Руиса достижение принадлежало игроку сборной Дании Йенсу Ларсену (36 матчей в 2016-2021 годах).

Отметим также, что в составе сборной Испании есть еще один игрок с уже длинной беспроигрышной серией с момента своего дебюта. В активе Робена Ле Нормана 27 матчей без поражений, начиная с 2023 года.

Игроки национальных сборных с самыми длинными беспроигрышными сериями с момента своего дебюта:

  • 41 – Фабиан Руис (Испания), с 2019 года
  • 36 – Йенс Ларсен (Дания), 2016-2021
  • 32 – Леандер Дендонкер (Бельгия), 2015-2023
  • 31 – Николо Барелла (Италия), 2018-2021
  • 29 – Джамель Бенламри (Алжир), 2018-2022
  • 28 – Нико Гонсалес (Аргентина), 2019-2023
  • 27 – Рауль Альбиоль (Испания), 2007-2011
  • 27 – Хади Агили (Иран), 2006-2009
  • 27 – Кен-Хо Ли (Южная Корея), 2007-2009
  • 27 – Робен Ле Норман (Испания), с 2023 года
По теме:
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Юрист прокомментировал возможное возвращение Мудрика в сборную Украины
Фабиан Руис ПСЖ сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу рекорд статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 19 ноября 2025, 18:00 3
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026

Одна из наиболее резонансных историй ноябрьского окна для игр национальных сборных…

ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Футбол | 19 ноября 2025, 19:46 3
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10

Дилетта Леотта в потрясающей форме

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Футбол | 20.11.2025, 10:51
Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Футбол | 20.11.2025, 06:42
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 3
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 13
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем