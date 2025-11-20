Фабиан Руис обладает уникальным рекордом в матчах за сборную

Игрок ПСЖ Фабиан Руис имеет уникальное достижение в матчах за сборную Испании.

С момента своего дебюта за национальную команду в 2019 году он еще не проиграл ни одного матча.

Беспроигрышная серия Фабиана Руиса на данный момент составляет 41 игру, что является мировым рекордом.

До Руиса достижение принадлежало игроку сборной Дании Йенсу Ларсену (36 матчей в 2016-2021 годах).

Отметим также, что в составе сборной Испании есть еще один игрок с уже длинной беспроигрышной серией с момента своего дебюта. В активе Робена Ле Нормана 27 матчей без поражений, начиная с 2023 года.

Игроки национальных сборных с самыми длинными беспроигрышными сериями с момента своего дебюта:

41 – Фабиан Руис (Испания), с 2019 года

36 – Йенс Ларсен (Дания), 2016-2021

32 – Леандер Дендонкер (Бельгия), 2015-2023

31 – Николо Барелла (Италия), 2018-2021

29 – Джамель Бенламри (Алжир), 2018-2022

28 – Нико Гонсалес (Аргентина), 2019-2023

27 – Рауль Альбиоль (Испания), 2007-2011

27 – Хади Агили (Иран), 2006-2009

27 – Кен-Хо Ли (Южная Корея), 2007-2009

27 – Робен Ле Норман (Испания), с 2023 года