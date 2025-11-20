Фабиан Руис обладает уникальным рекордом в матчах за сборную
Игрок ПСЖ с момента своего дебюта за национальную команду еще не проиграл ни одной игры
Игрок ПСЖ Фабиан Руис имеет уникальное достижение в матчах за сборную Испании.
С момента своего дебюта за национальную команду в 2019 году он еще не проиграл ни одного матча.
Беспроигрышная серия Фабиана Руиса на данный момент составляет 41 игру, что является мировым рекордом.
До Руиса достижение принадлежало игроку сборной Дании Йенсу Ларсену (36 матчей в 2016-2021 годах).
Отметим также, что в составе сборной Испании есть еще один игрок с уже длинной беспроигрышной серией с момента своего дебюта. В активе Робена Ле Нормана 27 матчей без поражений, начиная с 2023 года.
Игроки национальных сборных с самыми длинными беспроигрышными сериями с момента своего дебюта:
- 41 – Фабиан Руис (Испания), с 2019 года
- 36 – Йенс Ларсен (Дания), 2016-2021
- 32 – Леандер Дендонкер (Бельгия), 2015-2023
- 31 – Николо Барелла (Италия), 2018-2021
- 29 – Джамель Бенламри (Алжир), 2018-2022
- 28 – Нико Гонсалес (Аргентина), 2019-2023
- 27 – Рауль Альбиоль (Испания), 2007-2011
- 27 – Хади Агили (Иран), 2006-2009
- 27 – Кен-Хо Ли (Южная Корея), 2007-2009
- 27 – Робен Ле Норман (Испания), с 2023 года
Spain have their very own cheat code: 𝓟𝓵𝓪𝔂 𝓕𝓪𝓫𝓲á𝓷 𝓡𝓾𝓲𝔃 & 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓵𝓸𝓼𝓮 😅🇪🇸❌ pic.twitter.com/ZBnnmqGN0h— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 20, 2025
