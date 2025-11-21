Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тибо КУРТУА: «Анчелотти был как отец или дедушка, а Алонсо...»
Испания
21 ноября 2025, 13:21 |
Бельгиец сравнил Карло Анчелотти и Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа сравнил Карло Анчелотти с нынешним тренером «сливочных» Хаби Алонсо. Футболист отметил одну немаловажную деталь.

«Анчелотти был как отец или дедушка. Хабби же более современный. Оба – очень хорошие тренеры, каждый со своим стилем. Говорить, что у нас нет Анчелотти, было бы неуважением к Хаби», – сказал Куртуа.

В нынешнем сезоне Реал занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У подопечных Хаби Алонсо есть в своем активе 31 турнирный пункт после 12 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Cope
