Тибо КУРТУА: «Анчелотти был как отец или дедушка, а Алонсо...»

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа сравнил Карло Анчелотти с нынешним тренером «сливочных» Хаби Алонсо. Футболист отметил одну немаловажную деталь.

«Анчелотти был как отец или дедушка. Хабби же более современный. Оба – очень хорошие тренеры, каждый со своим стилем. Говорить, что у нас нет Анчелотти, было бы неуважением к Хаби», – сказал Куртуа.

В нынешнем сезоне Реал занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У подопечных Хаби Алонсо есть в своем активе 31 турнирный пункт после 12 сыгранных матчей.